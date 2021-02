Kapitaalinjectie om bereikbaarheid Bollenstreek te verbeteren

Het onderzoek moet opnieuw worden gedaan sinds de Staten van Noord-Holland een jaar geleden een streep haalden door de plannen voor de Duinpolderweg. De weg moest de duinen (de N206 bij De Zilk en de N208 bij Hillegom) aansluiten op de polder (de N205 in de Haarlemmermeerpolder bij Hoofddorp). 'We hebben toen een flink blauwtje gelopen', zei gedeputeerde Floor Vermeulen (VVD).

In beide provincies was veel verzet tegen het doorsnijden van kwetsbaar natuur- en bollengebied. Mede daardoor duurde de discussie zeker veertien jaar. De eerste plannen werden zelfs al zestig jaar geleden gesmeed. Begin jaren '70 in de vorige eeuw besloot Noord-Holland niet verder mee te werken aan het doortrekken van de provinciale weg N207 bij De Zilk tot aan de Randweg in Haarlem. Ook nu hakte Noord-Holland de knoop door en haalde het nieuwe provinciebestuur een streep door de (eigen) plannen.

'We zitten hier vooral omdat Noord-Holland niet wist wat ze wilde'

De Statenleden in Den Haag steunen de vaststelling van het Zuid-Hollandse provinciebestuur dat hierdoor 'problemen die al meer dan tien jaar geleden werden gesignaleerd nog steeds niet zijn aangepakt.' Of, zoals Vermeulen zegt: 'We zitten hier vooral omdat Noord-Holland niet wist wat ze wilde.'

De Staten willen dat het provinciebestuur snelheid betracht en belangenorganisaties en inwoners er nadrukkelijk bij betrekt. Ook moet de provincie niet focussen op het asfalteren van de provincie, maar oog hebben voor alternatieven als de fiets, innovaties en openbaar vervoer.

'Blauwtje gelopen, niet zo snel weer op vrijersvoeten'

Vermeulen bracht zelf het voorbeeld in van de onbemande shuttlebussen in Noordwijk die al jaren met succes de bezoekers van ESA en ESTEC vervoeren. 'Juist in de Bollenstreek hebben we daar ruime ervaring mee.' Maar de uitgebreide inspraak in de plannenmakerij kan de snelheid wel eens in de weg komen te staan, waarschuwt hij.

Wel wil Vermeulen in gesprek blijven met Noord-Holland, maar dan 'op basis van onze eigen agenda' en niet die van Noord-Holland. 'We hebben een flink blauwtje gelopen en we willen eerst weten waar we aan toe zijn voordat we weer met Noord-Holland op vrijersvoeten gaan.'

