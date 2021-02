Weer celstraffen voor Alphenaren die opriepen tot rellen

De politierechter in Den Haag heeft woensdag opnieuw twee mannen, van 42 en 33 jaar, veroordeeld tot een maand cel voor opruiing. De twee zouden afgelopen week in een WhatsApp-groep hebben opgeroepen tot geweld en plundering in Alphen aan den Rijn. Tegen de mannen was een celstraf van twee maanden waarvan één voorwaardelijk geëist door het Openbaar Ministerie.

In de appgroep werd gesproken over 'het platgooien van het huis van de burgemeester', 'het kapot slaan van agenten' en het plunderen van winkels. Ondernemers aan het Rijnplein namen hierdoor preventief maatregelen. Uiteindelijk bleven grote rellen in de stad uit.

'Nu rellen plaatsvinden met als excuus de maatregelen tegen corona, waaronder de avondklok die nog tot 9 februari voortduurt, is er kennelijk geen begrip voor het tijdsgewricht waarin we leven en in het bijzonder de wereldwijde pandemie', aldus de politiesnelrechter.

Twee anderen ook al maand celstraf

Dinsdag werden ook twee mannen, van 18 en 25 jaar, tijdens een snelrechtzitting veroordeeld tot een maand cel. Zij zeiden in de rechtbank spijt te hebben. 'Mijn intentie was niet om iets kwaads te doen', zei één van de veroordeelden dinsdag in de rechtszaal.