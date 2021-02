Tweede lockdown trekt zware wissel op kinderen met autisme

Dunas Zorg in Noordwijkerhout begeleidt kinderen met autisme. Moeder Melissa de Mooij komt er regelmatig met haar twee kinderen Justin (12) en Celine (9). Justin heeft autisme en bij Celine is er een vermoeden van 'iets' in het autismespectrum. Moeder en kinderen beamen alle drie: de lockdown is zwaar. Melissa: 'Deze periode is heel onzeker voor mijn kinderen. Wanneer mogen ze weer met vriendjes spelen? Wanneer mogen ze weer naar school? Mogen ze de hele dag naar school? Moeten ze een mondkapje op? Al die vragen, dat is een beetje teveel voor mijn kinderen.'

Celine vertelt dat als het haar over de schoenen loopt ze 'onrustig wordt en even heel hard in iets moet knijpen.' Bij Justin is de impact groter. 'Ik slaap al sinds de kerstvakantie heel slecht. Als ik naar bed moet, word ik heel onrustig en bang. Dan moet ik ook wel huilen.' Moeder Melissa vult aan: 'Dat duurt soms wel tot half twaalf 's avonds en dan moet hij 's morgens wel weer achter zijn laptop.'

Celine heeft moeite met de lockdown | Foto: Omroep West

Tranen in de ogen

Wanneer Justin en Celine overprikkeld raken, heeft hun moeder er de handen vol aan. 'Ze worden veel kritischer en vragen veel meer aandacht. Of ze worden veel stiller. Ik weet inmiddels wel waar ze allebei rustiger van worden maar dat kost heel veel energie.' Met tranen in de ogen zegt ze: 'Soms weet ik niet hoe ik het moet doen. En autisme én juf zijn én mijn eigen baan.'

Gezinscoach Miranda Postma is directeur van Dunas Zorg. Ze leveren zorg aan gezinnen waar autisme, ADD of ADHD voorkomt en zij herkent het gevecht waar Melissa mee worstelt. 'Iedereen heeft last van die lockdown, maar ik zie dat deze groep er extra last van heeft. Door overprikkeling gaan ze wiebelen, frunniken en soms erger.'

Gezinscoach en directeur Dunaszorg Miranda en moeder Melissa | Foto: Omroep West

Duidelijke structuur

Het advies van de gezinscoach klinkt heel simpel: 'Breng een hele duidelijke structuur aan in de dag, liefst in dagdelen. In die dagdelen plan je school, maar ook andere dingen. Het moet duidelijk zijn wat er wanneer gebeurt. Maar het moet ook duidelijk zijn voor de kinderen, dat als school even niet gaat het ook goed is.' Het online lesgeven bezorgt Justin en Celine stress. Miranda vindt dat als die stress te hoog wordt, school maar even moet wijken. 'Dan moet je voor de rust en de gezelligheid gaan thuis.'

Rien Timmer, voorzitter van het college van bestuur van de Leo Kannerschool, is het helemaal met haar eens. De Leo Kannerschool is een school voor kinderen met autisme. Timmer: 'Hou het thuis vooral rustig. De rest doen wij wel als de kinderen weer naar school komen. Dan gaan we per kind kijken wat er bijgespijkerd moet worden.'

Blij dat school open mag

Rien is heel blij dat zijn school maandag weer open mag. 'We denken dat het heel goed is voor de kinderen.' Bij de Leo Kannerschool is het overigens iets makkelijker dan bij een reguliere school omdat in iedere klas maximaal elf tot twaalf kinderen zitten, terwijl de lokalen wel de gewone grootte hebben. De coronamaatregelen zijn dus beter na te leven.

Miranda van Dunas Zorg heeft wel wat twijfels bij het openen van de scholen. 'Voor een deel van van de autistische kinderen zal het een verbetering zijn, maar een deel zal wel weer onrustig worden omdat ze nu eindelijk gewend zijn aan het thuisonderwijs en dan wordt het weer anders.' Ook moeder Melissa heeft haar twijfels: 'Als de klas dan onverwacht naar huis gestuurd wordt omdat er snottebellen zijn, dan ben ik verder van huis.'

