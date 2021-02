Chakib uit Delft moest 'een pak slaag krijgen', hij overleefde het niet

De politie doet onderzoek in de De Colignystraat in Delft | Foto: John van der Tol

De 36-jarige Chakib uit Delft moest 'een pak slaag krijgen', daarvoor waren twee plaatsgenoten naar een huis aan de De Colignystraat gekomen. Chakib woonde daar niet. Hij was erheen gekomen voor een gesprek, waarschijnlijk over drugs, al werd dat woensdag niet helemaal duidelijk tijdens de eerste inleidende zitting tegen één van de twee verdachten voor de rechtbank in Den Haag. Wel is duidelijk dat het gruwelijk uit de hand liep.

Het slachtoffer werd op 1 september vorig jaar neergestoken in het huis van een man van 60, waar zowel het slachtoffer als de twee verdachten naar toe waren gekomen. Beide verdachten, destijds 22 en 23 jaar, wisten te ontkomen. De 23-jarige werd later aangehouden in Spanje en uitgeleverd. De 22-jarige, inmiddels ook 23, meldde zichzelf bij de politie.

Voor deze verdachte, Otis R., was woensdagmiddag een eerste zitting. Die ging via een videoverbinding met de gevangenis in Alphen aan den Rijn, waar R. in voorlopige hechtenis zit. De officier van justitie begon met een toevoeging aan de ten laste legging. De verdachte werd tot voor kort beschuldigd van doodslag of het medeplegen daarvan. Daar is door justitie handel in harddrugs en deelname aan een criminele organisatie aan toegevoegd. Hoewel het niet met zoveel woorden werd gezegd, lijkt het erop dat de verdachten en het slachtoffer een ruzie over drugs hadden.

Geweld

R. en zijn medeverdachte gingen naar het huis aan de De Colignylaan om het slachtoffer 'een pak slaag te geven'. Dat blijkt volgens het Openbaar Ministerie uit latere afgetapte telefoongesprekken. En volgens een getuige zou R. van tevoren wel drie keer aan zijn medeverdachte hebben gevraagd of ze echt alleen maar gingen slaan en hem niet doodmaken. 'Hij was dus bereid om geweld te gebruiken, heeft daarover nagedacht, en is dus medepleger', aldus justitie.

In de woning liep het al snel uit de hand. Er ontstond een vechtpartij en Chakib verschanste zich in de slaapkamer. Verdachte R. zou de slaapkamerdeur hebben opengetrapt, zijn medeverdachte heeft er met een mes in gekerfd. Toen de deur eenmaal open was stak de medeverdachte Chakib neer. De twee mannen gingen er vandoor. De eerste agent die ter plaatse kwam probeerde het slachtoffer nog te redden, maar dat mocht niet baten. De bewoner van het huis werd in eerste instantie als verdachte aangehouden, maar later vrijgelaten.

Psychologisch onderzoek

De advocaat van R., Joren Veldheer, wees er vandaag op dat zijn cliënt misschien geweld heeft gebruikt tegen de deur, maar niet tegen Chakib. 'Dat hij de slaapkamer is ingegaan en daarna weer is weg gegaan, maakt hem niet schuldig. Hij vindt het verschrikkelijk wat er is gebeurd, maar hij heeft geen bijdrage geleverd aan de dood van het slachtoffer.' Veldheer pleitte er dan ook voor dat R. de behandeling van zijn zaak in vrijheid mag afwachten.

De officier van justitie wil R. juist laten opnemen in het Pieter Baan Centrum (PBC), om hem verder te laten onderzoeken. Advocaat Veldheer verzet zich daartegen, niet alleen omdat de wachttijd voor het PBC vijf maanden is, maar ook omdat de eerste psychologische rapportage nog niet eens klaar is. Daarnaast heeft het OM het verzoek voor opname in het PBC pas 24 uur voor de zitting ingediend, en heeft Veldheer er niet over kunnen overleggen met zijn cliënt. En die laat via de videoverbinding gedecideerd weten dat hij er niet aan gaat meewerken.

Geen stoornis

De rechtbank besluit dat er nog voldoende verdenking is tegen R. om hem langer in de cel te houden, maar een besluit over opname in het Pieter Baan Centrum wordt uitgesteld. De rechtbank vindt dat de verdachte en zijn advocaat er over moeten kunnen overleggen, en het eerste psychologisch onderzoek moet ook eerst compleet zijn. Veldheer vindt sowieso dat opname in het PBC onnodig is en dat de zaak zo snel mogelijk inhoudelijk moet worden behandeld: 'daar heeft mijn cliënt recht op. Hij heeft geen stoornis.'

De zaak wordt over uiterlijk drie maanden voortgezet. Dan zal waarschijnlijk ook de zaak tegen de medeverdachte tegelijk worden behandeld.