'Zware maatregel' van preventief fouilleren in Gouda opgeschort

De maatregel in Gouda dat de politie preventief mag fouilleren in de strijd tegen de onrust, is sinds woensdagochtend niet meer van kracht. Dat heeft burgemeester Pieter Verhoeve besloten. De noodverordening, die vorige week en afgelopen weekend gold, werd maandag ingetrokken. De maatregelen waren van kracht omdat het afgelopen week onrustig was met rellen en autobranden.

Sinds vorige week dinsdag was de noodverordening van kracht in Gouda, omdat het maandag onrustig was in de stad. Die noodverordening was effectief, want vanaf dinsdag was het rustig. Door het instellen van de noodverordening was het voor mensen verboden om tussen 18.00 uur en middernacht zonder goede reden in bepaalde gebieden in Gouda te zijn. Wel gingen de nachten erop meerdere auto's in vlammen op. Vrijdag werd daarom besloten dat de noodverordening nog het hele weekend zou gelden en dat de bevoegdheid van het preventief fouilleren er bij kwam.

'De maatregel preventief fouilleren in de strijd tegen de autobranden is woensdagochtend afgelopen. De afgelopen twee nachten hebben er geen autobranden plaatsgevonden', zegt burgemeester Verhoeve. 'Preventief fouilleren is een zwaar middel dat alleen in bepaalde situaties ingezet kan worden. Ik hoop dat ik niet meer hoef over te gaan tot het instellen van dit middel.'

Politie zoekt daders autobranden

De politie is nog op zoek naar de daders van de autobranden. Die daders zijn volgens de burgemeester 'lastig te pakken te krijgen' en de politie moet het vooral hebben van heterdaad meldingen. 'De politie heeft uw hulp hard nodig', aldus Verhoeve. Vrijdagavond werd een 16-jarige jongen aangehouden voor de autobranden, maar hij bleek niks met de brandstichtingen te maken te hebben, waardoor hij zaterdag weer werd vrijgelaten.

