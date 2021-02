Diefstal van zes ton bij gemeente Den Haag door niet naleven van werkafspraken

De regels rond de omgang met geld zijn op stadsdeelkantoor Escamp in Den Haag niet goed nageleefd. Daardoor kon het gebeuren dat een medewerker 630.000 euro heeft gestolen van de gemeente. Dat zei wethouder Saskia Bruines (D66) tijdens een debat over de diefstal. De Haagse gemeenteraad is verbijsterd. 'Dit kan toch alleen bij de bakker om de hoek, niet bij een grote organisatie zoals de gemeente Den Haag?', reageerde Koen van Haaften van de ChristenUnie/SGP.

Eind januari maakte de gemeente Den Haag bekend dat er sprake is geweest van verduistering van bijna 630.000 euro. In december vorig jaar is hiervoor een 30-jarige vrouw uit Den Haag opgepakt. Ze was medewerker bij de gemeente Den Haag en wordt verdacht van diefstal of verduistering, computervredebreuk en witwassen.

De verduistering kwam naar voren bij een intern onderzoek van de gemeente zelf. Dat onderzoek is aan het rollen gekomen, nadat er financiële onregelmatigheden werden ontdekt bij een betaalzuil in het stadsdeelkantoor Escamp die is bedoeld voor contante betalingen voor paspoorten en rijbewijzen.

Steeds meer wisselgeld besteld

Uit onderzoek bleek dat de laatste maanden steeds meer wisselgeld werd besteld zonder dat hiervoor een goede verklaring was. Ook werd de exacte omvang van het kasverschil duidelijk. Het zou gaan om 627.386,12 euro. Daarop is direct aangifte gedaan bij de politie. Een 30-jarige Haagse vrouw, die bij de gemeente werkte, werd eind december opgepakt. Later werd ook haar 32-jarige vriend uit Den Haag opgepakt voor witwassen.

Ralf Sluijs van Hart voor Den Haag noemde de diefstal 'ongekend'. 'Iedere inwoner die een cent teveel ontvangt, wordt door de mangel gehaald, maar de gemeentelijke schatkist staat kennelijk wagenwijd open', stelde hij in het debat. Koen van Haaften van de ChristenUnie/SGP noemt het onvoorstelbaar dat dit kon gebeuren. 'Waar waren de controles?' vroeg hij zich af.

Te weinig toezicht

Volgens wethouder Saskia Bruines zijn er protocollen, controles en checks-and-balances voor medewerkers die met geld uit de betaalzuil werken. ‘Maar die zijn niet goed nageleefd’, stelde ze. ‘Er was te weinig toezicht op het naleven van de regels. Als dat wel was gebeurd, dan zou eerder naar boven zijn gekomen dat er zaken niet klopten.’

De gemeente gaat nu bekijken hoe de werkprocessen en beheerssystemen verbeterd kunnen worden. ‘Daar wilden we vier jaar voor uittrekken, maar dit gaan we nu versnellen', zei Bruines. 'Ook voeren we binnen de dienst gesprekken met medewerkers over hun rol en over de verbeterpunten. Want de hele dienst is aanspreekbaar op het niet volgen van de regels. Maar voor de duidelijkheid: het misdrijf is door een persoon gepleegd.'

1,7 miljoen euro

Het is niet de eerste keer dat binnen de gemeente Den Haag een ambtenaar wordt verdacht van het verduisteren van geld. In de zomer van vorig jaar werd bekend dat een medewerker was ontslagen nadat hij voor een bedrag van 1,7 miljoen euro had gefraudeerd.

Leonie Gerritse van de Partij voor de Dieren: 'Dit is de zoveelste integriteitschending. Den Haag is het wilde westen wat betreft integriteitschendingen. Heeft de stad een structureel probleem?'

Nog veel werk te doen

Dat zijn volgens wethouder Bruines 'grote woorden'. 'Dit komt ook in andere gemeenten en bedrijven voor. Maar in onze gemeente is nog wel veel werk te doen op dit gebied.'

