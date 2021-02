Psycholoog des Vaderlands: 'Coronacrisis geeft mensen bijzondere kans om sterker te worden'

Van Apeldoorn moet even nadenken op de vraag een cijfer te geven voor de psychische gesteldheid van Nederland in coronatijd. 'Ik zou meerdere cijfers willen geven, voor verschillende mensen', zegt ze in haar praktijk in het centrum van Gouda. 'Maakbaarheid is een groot goed geweest in onze Westerse maatschappij. En corona gooit roet in dat eten. Het nodigt ons uit om om te gaan met dingen waar we geen controle over hebben.'

Vanuit haar vak vindt ze het goed dat we daarmee om leren gaan. Deze crisis zorgt ervoor dat we nare gevoelens leren aangaan. 'Want mensen redden het niet meer op hun comfortzone. Voel hoe pijnlijk het is, dat je niemand meer vast kunt houden. Als je niet wegloopt voor het verdriet en je laat de tranen komen, ontmoet je je pijn. Dan kan je erdoor heen. Dan vind je rust', zegt Van Apeldoorn. 'Als dat lukt kan je ook andere crises aan.'

Zonder verbinding lastiger eigen gevoel te voelen

Het is een taboe geworden elkaar aan te raken en dat werkt volgens Van Apeldoorn diep door bij mensen. 'De aanraking van elkaar zorgt dat we onszelf kunnen voelen', zegt de psychologe. 'Dus waar we zelf ophouden en de ander begint, kunnen we onze grenzen ervaren. Als je die verbinding niet meer maakt, is het ook lastiger te voelen hoe het met onszelf gaat.'

Wat volgens Van Apeldoorn helpt om weer jezelf te voelen, is bewegen. Dat kan bijvoorbeeld door te dansen, maar dat kan ook wandelen zijn. 'Als je weer in je lijf komt, kan je jezelf weer voelen. En als je weet hoe je je voelt, kan je het uiten. Dan kan het rotgevoel afvloeien. Ook een huisdier aaien werkt heel goed', aldus de Goudse psycholoog.

'Neem je kinderen serieus'

Men moet ook aandacht hebben voor kinderen, stelt Van Apeldoorn. 'Neem je kinderen serieus als ze zeggen dat het een moeilijke tijd is. Daarmee kan je je kinderen helpen. Erken dat het vervelend is. Zeg: wat ongelofelijk rot voor jou dat je dit niet kan doen. Dus niet meteen the positive side aandragen. De positieve kant kan er zijn als er eerst voldoende aandacht is voor het negatieve. En kijk daarna samen wat ze nog wel kunnen doen', besluit de Psycholoog des Vaderlands.

