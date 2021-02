Twee maanden cel voor Haagse influencer voor opruiing: 'U gooit olie op het vuur'

Op de avond van de oproep was het onrustig in de wijk. Er werd brand gesticht en agenten werden bekogeld. De ME moest de rust herstellen. De verdachte houdt vol dat hij opriep om vreedzaam te demonstreren, maar de rechter ziet dat anders. Want beelden van rellen plaatsen 'dat zet een bepaalde toon' waardoor volgers zullen denken dat dat de bedoeling is. 'U gooit olie op het vuur.'

De oproep kwam op de dag van de rellen in Eindhoven en Amsterdam. In een filmpje dat de verdachte plaatste, riep hij op om 'op te staan', hij deelde een afbeelding, een soort digitale flyer die opriep om die avond om 18.00 uur samen te komen op het Hobbemaplein in het hart van de Haagse Schilderswijk. 'We kunnen onze broeders niet alleen laten van Amsterdam, Eindhoven etc.', zo luidt de tekst.

'U dekt zich in'

Om 18.00 uur blijft het rustig. Het moet 20.00 uur worden, op de Hoefkade. Inmiddels hebben zeker honderd jongeren zich, even verderop, al verzameld op de Hobbemastraat, daar stoken ze vuur en bekogelen politie. De verdachte post ondertussen nieuwe filmpjes. Hij zit in de auto en rijdt over de Hobbemastraat. Bij de filmpjes staan teksten als 'Dictatuur', 'Dikke bakstenen, OORLOG', 'Met zijn allen tegen de wouten' en 'Trots op mijn Den Haag'. Nu ziet hij in dat dat 'een domme opmerking' was.

Toen het eenmaal uit de hand liep, plaatste de verdachte nog een filmpje waarin hij afstand neemt van de ongeregeldheden. Ook thuis nam hij via een filmpje opnieuw afstand. Maar de rechter gelooft hem niet. 'Het lijkt erop dat u zich heeft willen indekken', zegt hij. 'Als ik dit zie dan denk ik: u vindt het allemaal prachtig wat er gebeurt'.

De verdachte blijft erbij: hij wilde niet oproepen tot rellen. Hij baalt zelf van de coronamaatregelen en ziet er het nut niet van in. Ook hoort hij verhalen in zijn omgeving van mensen die somber zijn. Daarom wil hij een protest organiseren. De andere filmpjes van rellen in andere steden zou hij niet zelf hebben gepost. Andere mensen zouden op Snapchat ook berichten in zijn verhaal kunnen plaatsten. Toen er een bericht over premier Rutte verscheen, haalde hij dat direct weg en zette de mogelijkheid uit, beweert hij.

Macht van de influencer

De rechter vroeg zich af waarom hij dit soort filmpjes plaatst. De verdachte antwoordde dat hij stoer wilde doen voor zijn volgers. En dat hij ze ook op de hoogte wilde houden van lokaal nieuws. Dat hij als een influencer is en invloed heeft, bleek wel toen de politie hem in 2020 vroeg om een bericht weg te halen waarin hij reageerde op een uitspraak van Geert Wilders. Dat maakt hem een gewaarschuwd man, vindt de officier van justitie, die twee maanden cel eist.

'U bent influencer en daarmee heeft u invloed op jonge, beïnvloedbare mensen', vindt de rechter. Daarbij kent de verdachte de Schilderswijk goed. Hij is er geboren en werkt er. Hij zou dus moeten weten dat er wel vaker rellen waren. De rechter vindt dat hij zich onverantwoordelijk heeft gedragen: 'terwijl u een voorbeeldfunctie heeft.'

Invloed valt wel mee

Zijn advocaat betoogt dat die invloed van haar cliënt wel meevalt. 'Die zondagavond om 18.00 uur was er niemand. Toen riep hij op om naar de Hoefkade te gaan om 20.00 uur, en ook daar was het leeg', betoogt ze. 'Die oproep leidde steeds nergens toe.'

Toch wordt de verdachte een paar dagen later aangehouden. 'Ik voel mij schuldig, al heb ik niks verkeerd gedaan', zegt hij in zijn laatste woord. De cel valt hem zwaar. 'Ik zit tussen de mannen die zware delicten plegen.' Hij kwam nooit eerder in aanraking met justitie. Op zijn leeftijd heeft hij wel een flink cv als zanger, acteur, influencer, en professioneel zaalvoetballer met een mogelijk profcontract bij een Zweedse club. Het zal allemaal even moeten wachten, want de rechter gaat mee met de officier van justitie. En de straf moet gelijk worden uitgezeten.

