Statiegeld op blikjes is overwinning voor Leidse Plastic Soup Surfer

Er komt vanaf eind 2022 statiegeld op blikjes. Voor de Leidse Plastic Soup Surfer, Merijn Tinga, is dit de tweede overwinning in korte tijd. Zijn 'Plastic Soup Surfer Petitiemotie' leidde eerder al tot statiegeld op plastic flesjes. Dat gaat komende zomer in.

Tinga - die al jaren actievoert voor minder zwerfafval en plastic in zeeën en oceanen - werd dinsdagochtend verrast door een telefoontje van staatssecretaris Stientje van Veldhoven. Ze deelde hem hoogstpersoonlijk mede dat er nu ook besloten is tot statiegeld op blikjes. Dit voorkomt volgens Tinga dat er jaarlijks meer dan honderd miljoen flesjes en blikjes als zwerfafval op straat, in de bermen, parken en rivieren terechtkomt en uiteindelijk een plastic soep vormt in de oceaan.

'Ik ben uiteraard hartstikke blij dat deze beslissing is genomen', zegt Tinga tegen mediapartner Sleutelstad. 'Dit was tegelijkertijd ook wel het enige besluit wat genomen kon worden, maar je moet wel moedig genoeg zijn om dat ook te nemen. En dat heeft de staatssecretaris gedaan.'

Inleverpunten

Staatssecretaris Van Veldhoeven heeft haar besluit vervroegd genomen, omdat het aantal blikjes in het milieu niet afneemt maar juist toeneemt. De sector krijgt tot eind 2022 de tijd om zich voor te bereiden op de statiegeldheffing van vijftien cent per blikje. Dat is net zo hoog als het bedrag wat gerekend gaat worden op plastic flesjes.

Het doel van de heffing is om de circa twee miljard blikjes die jaarlijks over de toonbank gaan, in te zamelen en te recyclen. Wat Tinga betreft had de stap veel eerder genomen kunnen worden. In veel landen om ons heen is statiegeld op blikjes en kleine flesjes al heel gewoon.

Horeca uitzondering

Hoe de afwikkeling van het statiegeld wordt georganiseerd, is nog niet duidelijk, vertelt Tinga. 'De supermarkten willen momenteel nog niet dat het bij hen ingeleverd gaat worden. Zij hebben liever centrale inleverpunten maar wij hopen wel dat het voor alle producten hetzelfde systeem wordt. Hoe laagdrempeliger hoe beter.'

Van Veldhoven heeft bepaald dat de horeca en kleine verkopers worden ontzien bij de nieuwe statiegeldheffing op kleine flesjes en blik. Zij blijven vrijgesteld van de inname van kleine flesjes en blikjes. De producenten van blikjes en flesjes dragen de kosten van het statiegeldsysteem.