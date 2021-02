Sneeuwpret, maar verkeer moet oppassen: 'Temperaturen komen overdag niet boven min 4 graden'

Vanaf aankomend weekend wordt het winters. 'Mogelijk valt er 10 tot 20 centimeter sneeuw, maar dat is nog even afwachten', zegt Omroep West-weerman Huub Mizee. 'Iedereen zal er rekening mee moeten houden dat het maandag helemaal wit is, dat zijn we niet meer gewend.'

Ook na maandag wordt het koud tot zeer koud winterweer, de temperatuur zakt flink onder nul. Doordat het 's nachts vriest en bewolkt is kan er continu sneeuw blijven vallen. 'Temperaturen komen dan overdag niet boven de min 4 uit. Als het dan later in de week gaat opklaren, gaat het enorm afkoelen en kan het zomaar 15 tot 20 graden gaan vriezen.'

Dat wordt een hele overgang, want donderdag is het nog 9 graden, droog met geregeld zon. Vrijdag dezelfde temperatuur maar wel wat bewolkt met lichte regen of motregen. Zaterdag wordt het dan 5 graden en daarna steeds kouder.

Extra oppassen onderweg

Ook het verkeer moet volgende week rekening houden met het winterse weer. 'Als het heel glad wordt, is er bijna niet tegen te strooien', zegt Bianca Damink van de ANWB in het radioprogramma West Wordt Wakker. Als er gestrooid wordt is het nog maar de vraag of het werkt, want door de avondklok is er nauwelijks verkeer dat de pekel inrijdt. Afgelopen maandag was het ook op verschillende plekken spekglad.

'Het is extra oppassen onderweg, de een gaat extreem langzaam rijden, de ander denkt "het kan nog wel ik heb goede winterbanden" en rijdt lekker door. Als snelheden gaan verschillen kan het extra gevaarlijk worden, daar moet je zeker rekening mee houden onderweg', waarschuwt Damink.

