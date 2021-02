Bloembollenasiel weer geopend: 'Geven de bollen een langer leven'

Het Leidse bloembollenasiel is dit jaar voor de zevende keer open. 'Op de dagbestedingslocatie van de Gemiva-SVG Groep werken mensen met een beperking', legt Van Dam het idee uit. 'In de zomer werken we veel in de tuin, maar in de winter is er niet heel veel te doen. Zo kwamen we op het idee van het bollenasiel. Tot onze verbazing en plezier werden er duizenden bollen ingeleverd. Dat is ontzettend leuk voor onze cliënten.' En dat is dan ook te zien aan cliënt Kelvin Sjouke die de bloembollen kruit van de bollenkist naar het veld.

Het asiel is weer geopend omdat veel mensen nu hun bloembollen de deur weer uit doen, legt Van Dam uit. 'In de supermarkt of bij de bloemenwinkel zie je nu van die potjes met narcissenbollen, of blauwe druiven of hyacinten. Mensen zetten deze binnen op de vensterbank, zodat die gaan bloeien. Hier genieten mensen van, maar daarna worden ze vaak weggegooid alsof het een bos bloemen is. Maar de bollen zijn eigenlijk een doorlevende plant. Die zou je buiten kunnen zetten en dan gaat hij het weer doen. Dan heb je daar volgend jaar weer bloemen van.'

Kist van het bloembollenasiel | Foto: Omroep West

Doorlevende planten

Omdat de meeste mensen dat niet doen, kwam Van Dam op het idee om het bollenasiel te beginnen. 'Mijn zus is ooit met het kerstbomenasiel begonnen. Dat was een groot succes en we zagen dat mensen veel moeite deden om hun kerstboom in te leveren. Vandaar dat wij daar nu ook met de bloembollen mee zijn begonnen. Alles wat niet weggegooid wordt is mooi meegenomen.'

Bij park Cronesteyn is om die reden ook een geraniumsasiel. 'Dat gaat in september weer open. Mensen gaan in de zomer hun bakken weer vullen en dan hebben ze die tot september. Ook dit is een doorlevende plant, alleen kunnen deze niet tegen de vorst', legt Van Dam uit. 'Daarom ruimen mensen aan het einde van de zomer hun pot op en gooien ze de geraniums weg. Wij hebben gelukkig een kas waar ze kunnen overwinteren.'

Verkoop in kas

Door het asiel krijgen de ingeleverde bollen een nieuw leven. 'De geraniums verkopen we na de winter weer in onze kas', vertelt Van Dam. 'En de bloembollen worden in de omgeving geplant. We gaan ook met de jongens van hier regelmatig een tochtje maken en dan laat ik ze zien waar hun bloemen staan.'

