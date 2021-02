Echtgenote veroordeeld tot acht jaar cel voor doodsteken Haagse marktkoopman Olaf

De 62-jarige Marianne H. is donderdag in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van acht jaar voor het doodsteken van haar man. Dat gebeurde in november 2017. De 59-jarige Olaf, een bekende Haagse marktkoopman, werd in hun huis in Den Haag meerdere keren gestoken met een mes. Hij wist nog naar buiten te lopen, maar overleed op de galerij.

Volgens H. werd zij al jaren mishandeld door haar partner, zeker als hij dronken was. De fatale avond was 'erger dan normaal', verklaarde ze tijdens de zitting twee weken geleden. Ze hadden beiden stevig gedronken. Volgens H. sloeg haar man haar en beet in haar neus, sleurde haar aan haar haren naar de slaapkamer, lachte en schold haar vervolgens uit. Ze was er toen naar eigen zeggen 'klaar mee', liep naar de keuken voor een mes en stak in een roes op hem in.

Olaf en Marianne waren al jaren samen. Ze stonden samen op de Haagse Markt en verkochten juwelen. Ze hadden geen vaste standplaats, maar waren er wel geregeld te vinden. Collega's reageerden geschokt op het nieuws van zijn overlijden en legden een condoleanceboek neer op de markt.

Turbulente relatie

Het stel zou gaan trouwen, maar de advocaat van Marianne schetste tijdens een zitting in 2018 het beeld van een turbulente relatie waarin veel werd gedronken. 'Olaf had een kwade dronk', volgens de raadsman. Jarenlang zou hij Marianne hebben mishandeld.

Zo was haar arm eens op acht plaatsen gebroken, na een ruzie. De dag voor de fatale avond zou Olaf haar bewerkt hebben met een longdrinkglas. Maar Marianne deed nooit aangifte van de mishandelingen. Tegen iedereen die er om vroeg, vertelde ze dat ze was gevallen. 'Ze wilde de vuile was niet buiten hangen', zegt haar advocaat. Hij vervolgt: 'Ze hield van hem en nog steeds, alleen niet als hij dronk.'

'Als ik hem niet had vermoord, had hij mij vermoord'

Op de avond van 29 november 2017 sleepte Olaf Marianne in een dronken bui aan haar haren naar het bed, brak haar neus om er vervolgens in te bijten. Toen was het genoeg en besloot Marianne dat 'deze pijn moest stoppen'. Marianne liep naar beneden, pakte een steakmes en stak Olaf twee keer in zijn hart. Hij overleed ter plekke. Later verklaarde ze bij de politie: 'Als ik hem niet had vermoord, dan had hij mij vermoord.'

Volgens het hof in Den Haag heeft de vrouw zich met haar handelen niet verdedigd tegen de eerdere mishandeling, maar de confrontatie opgezocht. Het OM eiste twee weken geleden negen jaar cel.

