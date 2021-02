Delft moet jaarlijks minstens 7,7 miljoen euro bezuinigen, herstelplan komt eind maart

De gemeente Delft moet de komende vier jaar minstens 7,7 miljoen euro per jaar gaan bezuinigen om de begroting in 2024 weer sluitend te krijgen. Als de gemeente met een herstelplan in maart kan laten zien dat dat lukt, verdwijnt het verscherpt preventief toezicht van de provincie. Het kan zijn dat het komende jaar meer bezuinigd gaat worden dan 7,7 miljoen euro, om zo sneller financieel gezond te worden. Dat is woensdagavond besproken in een besloten brainstormsessie tussen de gemeenteraad en het college over het herstelplan.

'Het college van Delft doet daar nu geen uitspraak over', zegt een woordvoerder van de gemeente. Fractievoorzitter van de grootste coalitiepartij GroenLinks, Frank van Vliet, zegt dat woensdagavond een bezuiniging van 15 miljoen euro voor 2021 op tafel lag. Waarop precies is nog niet bekend, maar dat de inwoners ook wat gaan merken van de bezuinigingen, lijkt niet te voorkomen.

Het herstelplan moet vóór 1 april 2021 verplicht worden ingediend bij de provincie. Dat komt doordat Delft in december een niet-sluitende begroting voor de komende jaren presenteerde, waardoor de stad onder preventief toezicht van de provincie kwam te staan. Het indienen van een niet-sluitende begroting deed de gemeente om een signaal af te geven bij het Rijk. 'Met een sluitende begroting vinden we geen gehoor bij de overheid', zei wethouder van Financiën, Stephan Brandligt, al eerder. 'We vonden het tijd om te laten zien dat de grens is bereikt.'

Gat in de begroting

Het gat in de begroting bedroeg bij het inleveren van de niet-sluitende begroting ruim 6 miljoen euro. Dat bedrag werd in een brief van 28 januari door het college bijgesteld naar 7,1 miljoen euro. Woensdagavond bleek dat er de tot en met 2024 jaarlijks een gat van 7,7 miljoen euro moet worden dichtgelopen.

De provincie verlangt van gemeentes een begroting die in evenwicht is over een periode van vier jaar. Zo lang de begroting niet sluit, staat een gemeente onder (verscherpt) preventief toezicht van de provincie. Dat betekent dat de gemeente niet kan besluiten over nieuwe uitgaven en investeringen.

Een flinke opgave voor het gemeentebestuur van Delft, die de raad woensdagavond bij elkaar trommelde om van hen te horen hoe ze het herstelplan voor zich zien. 'Zodat hiermee rekening kan worden gehouden in het plan', aldus de gemeente. Want om te komen tot een herstelplan 'vergt een zorgvuldig proces, waarbij pijnlijke voorstellen niet zijn te voorkomen', schreef de gemeente in de uitnodiging voor de brainstormsessie.

'We moeten het met elkaar oplossen'

'We hebben een goede avond gehad. Iedereen heeft gezegd wat zij belangrijk vinden en we hebben geluisterd naar elkaar. Want we moeten dit met elkaar oplossen', vertelt Frank van Vliet, fractievoorzitter coalitiepartij GroenLinks, in het radioprogramma West Wordt Wakker. 'De nood is erg groot. We krijgen te weinig geld van het Rijk om alles te doen wat ons wordt opgedragen, nu is de nood aan de man. We moeten voor komend jaar 15 miljoen zien te vinden om te bezuinigen', zo beweert de fractievoorzitter.

Dat de coalitie en oppositie daarin samen moeten optrekken, vindt ook fractievoorzitter Rob van Woudenberg van oppositiepartij CDA. 'Dit moeten we gezamenlijk doen: met raad, college en ambtenaren die ook bij de brainstormsessie waren. Je geeft als raad alvast wat kaders mee. Ik kijk terug op een goede bijeenkomst.'

Alle bezuinigingen bespreekbaar

Waarop er precies bezuinigd moet worden, is nog niet duidelijk. Dat komt allemaal in het herstelplan te staan, dat dus in maart wordt gepresenteerd. 'Alles is bespreekbaar', liet de wethouder van Financiën al doorschemeren in december. 'Dat is zeker zo', zegt GroenLinks-fractievoorzitter Van Vliet. 'Uiteindelijk zal het er ook op neer komen dat we misschien dingen echt niet meer gaan doen of zelfs dat mensen meer gaan betalen.' Maar, ook de GroenLinks-fractievoorzitter blijkt een politicus: er zijn uitzonderingen. 'De mensen met het minste geld, die sociale ondersteuning nodig hebben, moeten niet geraakt worden.'

De CDA-fractievoorzitter wil op zijn plaats dat de lasten voor inwoners en bedrijven niet gaan stijgen. 'De inwoners van Delft hebben het al zwaar genoeg in deze tijd. Wij kunnen als gemeente ook in eigen vlees snijden. We moeten alles bekijken.' Volgens Van Woudenberg zijn er andere gebieden waar het geld vandaan kan komen, in plaats van bij de inwoner of bedrijven vandaan. 'Je kan ook je ambities bijstellen', stelt hij. Ook zou Delft de miljoenenprojecten tegen het licht moeten houden. Als voorbeeld noemt Van Woudenberg het project De Prinsenhof. 'Wil je daar 30 à 35 miljoen euro aan uitgeven nu het zo slecht gaat met de financiën?'

Stijgende lasten voor inwoners onontkoombaar

Het idee dat je burgers kunt ontzien in de stijgende lasten, verwijst de GroenLinks-fractievoorzitter naar het rijk der fabelen. 'Ik zou het graag willen, maar ik denk dat dat niet lukt. Ik denk dat we er niet aan ontkomen om ook de lasten een beetje te laten stijgen, om te voorkomen dat het bij de mensen aan de onderkant van de samenleving terecht komt', besluit Van Vliet.

In maart zal blijken waar de klappen gaan vallen én hoeveel er precies per jaar bezuinigd gaat worden. 'Het is aan de raad om te beslissen hoe hoog de bezuinigen per jaar zijn', laat de woordvoerder weten. Na de vaststelling van het herstelplan door de raad en na goedkeuring door de provincie wordt het verscherpt preventief toezicht opgeheven.