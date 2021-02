Schaatsclubs bereiden zich voor: 'Het zal wat soberder zijn, maar we krijgen eindelijk weer ijs'

Geen koek en zopie dit jaar, maar de schaatsen kunnen - als we de weersvoorspellingen mogen geloven - wel weer uit het vet. 'We zijn ons al dagenlang aan het voorbereiden op het ijs dat er aan komt,' vertelt Aad van Winden van schaatsclub Vlietland in Schipluiden. 'We moeten natuurlijk wel helemaal coronaproof zijn.'

Dat betekent onder andere reserveren voor het schaatsen in blokken van twee uur. 'Er mogen maximaal 250 volwassenen op de baan staan', legt Aad Van Winden uit, terwijl hij door het draaiboek van IJsclub Vlietland bladert. 'En iedereen die op de baan staat, moet anderhalve meter afstand houden.'

Volgens de schaatsliefhebber moet dat laatste wel lukken. 'We lopen rond met megafoons. Wanneer iemand zich niet aan de regels houdt, wordt hij of zij daar op aangesproken. Bij een tweede waarschuwing, is het van de baan, schaatsen uit, en wegwezen.' Daarnaast zal het dit jaar een sobere bedoening zijn in het normaal zo gezellige clubhuis van de ijsclub. 'Er is geen koek en zopie en we verkopen of verhuren ook geen schaatsen, die moeten mensen van thuis meenemen.'

Sneeuw mogelijk roet in het eten

De schaatser en tevens hobby-meteoroloog houdt de weersvoorspellingen de afgelopen dagen al druk in de gaten. 'De kans is heel groot dat we maandag het ijs op kunnen,' gaat Aad verder, wijzend op weerkaart voor zijn neus. 'Om te kunnen schaatsen op natuurijs moet het ijs minstens vijf centimeter dik zijn. Dan moet je denken aan ongeveer vier dagen goede vorst van minimaal -4 graden 's nachts en -2 overdag. En die komen er aan. Ik verwacht dat het ijs dinsdag wel tot 10 cm is aangevroren.'

Het enige wat de ijspret nog kan bederven, is mogelijke sneeuw dit weekend. Aad: 'Als het eerst gaat sneeuwen en dan vriezen, dan krijg je een soort sneeuwijs op het water. Met randen erin. Daar is veel minder goed op te schaatsen dan op mooi glad ijs. Het mooiste zou zijn als er eerst een laag ijs staat. Dan kunnen we de sneeuw er later makkelijker afhalen.'

Alleen open voor de jeugd

Bijna alle ijsclubs in de regio maken zich op voor het winterweer. Alleen ijsclub Hard Gaat-ie in de Lier twijfelt nog. 'Eigenlijk hadden we besloten helemaal niet open te gaan in verband met corona', vertelt Nico Stolze. 'Het is gewoon niet te doen om de coronamaatregelen na te leven. Maar nu het winterse weer er aankomt, is de twijfel toch toegeslagen. We denken hard na over wat we kunnen doen. Alleen opengaan voor de jeugd is misschien een optie.'

Sommige ijsclubs gaan ook later open dan normaal. 'Andere jaren hebben we genoeg aan één nacht vorst en sproeien we onze natuurijsbaan dan helemaal 's nachts op', zegt Bert Timmerman van IJsclub Ammerstol. 'Nu laten we de natuur zijn werk doen en zullen we vier of vijf nachten nodig hebben. Dan zijn hopelijk ook meer andere schaatsplekken open en kunnen de schaatsliefhebbers zich een beetje over de regio verspreiden.'

LEES OOK: Krijgen we nog natuurijs? IJsclubs hopen op februari