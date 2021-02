Haagse dierenartsen willen een sociale dierenartspraktijk voor minima

In dierenartspraktijk Laakkwartier ziet dierenarts Karin Rooseveldt een sterke stijging van mensen die de zorg voor hun huisdier financieel niet meer kunnen opbrengen. De omgeving roep dan al snel 'doe je dier toch de deur uit', maar een huisdier is voor veel mensen een belangrijk maatje, zo stelt de dierenarts. 'Een dier biedt ze genegenheid en trouw. Heel pijnlijk is dan als je dier dringend verzorging nodig heeft maar het geld ervoor niet aanwezig is.'

Soms moeten dieren meteen geholpen worden omdat ze erg ziek zijn en dan geven mensen achter af aan dat ze de kosten niet op kunnen brengen, vertelt Rooseveldt. 'Ik wil die mensen helpen en ik wil ze tegemoet komen, maar dat is maar binnen een bepaalde marge mogelijk. Ik kan het helaas niet gratis doen.'

Spoedaanvragen stijgen

Dat huisdiereigenaren de zorg voor hun dier steeds moeilijker kunnen betalen, merkt ook Lilianne van Doorne van Stichting Bevordering Huisdierwelzijn. Als er niet genoeg geld is voor een belangrijke behandeling kan een dierenarts haar bellen voor een bijdrage in de kosten. Maar wegens het hoge aantal spoedaanvragen voor medische acute steun, geeft zij aan tot volgende week geen nieuwe aanvragen in behandeling te nemen.

Dierenarts Karin Rooseveldt | Foto: Omroep West

Dierenarts Karin verwacht dat het aantal mensen met te weinig geld voor een dierenarts nog veel meer gaat stijgen. 'Omdat er mensen zijn die nu pas kortdurend in de schulden zijn door de coronacrisis. Hun spaargeld gaat er door heen en die mensen komen ook in de problemen. En dat heeft ook gevolgen voor de huisdieren, die doe je niet weg. Het is een onderdeel van het gezin en daar wil je voor blijven zorgen.'

Veel leed

Er moet wat gebeuren, ziet ook dierenarts Peter Bracht. Samen met enkele collega's uit het vak start hij het initiatief voor een sociale dierenartspraktijk. In de 'dierenarts voor minima-praktijk' kunnen huisdiereigenaren met grote financiële problemen tegen een sociaal tarief met hun dier naar de dierenarts. Het idee erachter is: veel leed wordt zo voorkomen voor dier én baas.

Groep de Mos maar ook de Partij voor de Dieren hebben wel oren naar het initiatief. 'Wij hebben in het verleden ook al meerdere signalen gekregen van minima die echt de broodnodige hulp zoeken om de zorg voor hun huisdier te bekostigen', vertelt raadslid Robin Smit (Partij voor de Dieren). 'En die groep groeit. Om verschillende redenen kun je jouw baan verliezen, zeker in deze coronatijden. Die groep groeit en groeit, maar er is eigenlijk nog steeds geen gepaste hulp voor deze mensen en hun dieren.'

Hopen op een snelle start

Dierenarts Karin hoopt vooral op een snelle start van een 'dierenartsen voor minima-praktijk'. 'Ik denk dat er een grote behoefte aan is, dat mensen op een laagdrempelige manier toch aan goede zorg kunnen komen zonder zich verder in de schulden te steken. Hun huisdier is enorm belangrijk, het is een deel van het gezin en soms het enige maatje wat iemand nog heeft.'