Man blijft vastzitten voor verkrachting echtgenote

De 48-jarige Hagenaar R. C. blijft in de cel. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man ervan dat hij een wrede seksuele relatie met zijn echtgenote onderhield. Hij zou zijn partner verkracht, geslagen en vernederd hebben, samen met een andere man. Volgens de advocate van de verdachte stemde de vrouw in met deze praktijken, maar de Haagse rechtbank houdt de Hagenaar toch in voorarrest.

Donderdag hield de rechtbank een eerste zitting over de zaak. Volgens het OM zou de vrouw op verschillende manieren zijn verkracht terwijl ze geblinddoekt was of een masker moest dragen. Ze werd geslagen en geschopt, en uitgemaakt voor 'blanke hoer'. Ook zou de vrouw gefilmd zijn.

De officier van justitie sprak donderdag over heftig letsel die de vrouw in haar gezicht zou hebben opgelopen door het seksueel geweld, dat in ieder geval een half jaar geduurd zou hebben, maar mogelijk ook nog langer. C. en zijn vrouw zouden met de andere man gedurende zes jaar een driehoeksverhouding gehad hebben. De vrouw is al verschillende malen door de politie verhoord.

'Spijt en berouw'

De advocate van de C. verklaarde donderdag tijdens de zitting dat de bizarre seks op basis van vrijwilligheid plaatsvond. 'Er was geen sprake van dwang', aldus de advocate. De vrouw zou zelf ook wel 'de dominante partij' hebben gespeeld in de relatie. De advocate vond het veelzeggend dat de echtgenote nog steeds geen aangifte tegen C. heeft gedaan. Ook zouden C. en zijn partner, hoewel ze nu uit elkaar zijn, toch hun relatie weer willen opstarten.

De verdachte zelf verklaarde tijdens de eerste zitting dat hij wel 'spijt en berouw' heeft. Hij vroeg de rechtbank donderdag hem vrij te laten uit voorarrest, zodat hij ook weer kan zorgen voor hun twee kinderen. De rechters meenden echter dat de zaak ernstig genoeg is om de Hagenaar langer vast te houden.

Nog een verdachte

De andere man die meegedaan zou hebben aan de gewelddadige seks is ook verdachte. Op 16 april is er weer een zitting, en wordt de zaak waarschijnlijk inhoudelijk behandeld.

LEES OOK: D66: 'Haagse politie moet slachtoffers van verkrachting maximaal bijstaan'