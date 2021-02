Rotterdamsebaan vrijdag officieel geopend: 'Je hebt een lange adem nodig om iets te bereiken'

Dat gebeurt tijdens een feestelijk programma, waarbij onder meer minister Cora van Nieuwenhuizen van verkeer, Mulder en diens collega Robert van Asten aanwezig zijn, evenals bewoners, ondernemers uit het gebied en de bouwers. 'Een heel mooi moment,’ aldus Mulder. 'En belangrijk voor Den Haag. De stad groeit. En met deze weg hebben we een extra mogelijkheid om de stad in te komen, zo kunnen we de Utrechtsebaan ontlasten.’

Over de aanleg van de weg is al lang gesproken. Maar uiteindelijk wordt in 2008 de knoop doorgehakt door de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. Vier jaar later wordt de definitieve route vastgesteld. In 2014 wordt met de eerste werkzaamheden begonnen.

Bereikbaarheid van de stad

Volgens de gemeente Den Haag is de weg van groot belang voor de bereikbaarheid van de stad. Nu gebruikt het meeste verkeer nog de Utrechtsebaan. Maar die is druk en als er een ongeluk gebeurt, ontstaan vaak lang files. Dr ir. Rob van Nes , verkeerskundige aan de TU Delft, begrijpt de redenering van Den Haag wel. ‘Bereikbaarheid is van belang voor de economische ontwikkeling van een stad en voor de meeste typen bedrijven betekent dat ook bereikbaarheid per auto', zegt hij. Die nieuwe weg is volgens hem vooral belangrijk voor de bereikbaarheid van het centrum en de Binckhorst, een gebied waar Den Haag de komende jaren duizenden woningen wil bouwen.

Volgens de verkeersdeskundige is het probleem van Den Haag 'de eenzijdige bereikbaarheid vanuit het oosten'. Daar komt het verkeer vanaf de A4 via drie invalswegen de stad binnen: de N14, De Utrechtsebaan (A12) en de N211. 'Aan de zuidelijke kant heb je dan nog twee invalswegen die daar minder goed (S106 door Rijswijk) of eigenlijk niet voor zijn bedoeld, zoals de Haagweg en Rijswijkseweg', legt Van Nes uit. 'Vooral de aansluiting vanaf de A13 is een probleem: dan moet met kiezen voor de Haagweg/Rijswijkseweg of het omrijden via de A12.’'

Verschuiving van verkeer

De aanleg van de Rotterdamsebaan kan daar een oplossing voor zijn, stelt Van Nes. 'Het betekent een verschuiving van verkeer vanaf de beide routes vanaf de A13.' Dat leidt ook tot een kortere reistijd, wat de bereikbaarheid dus vergroot. 'Voor het centrum en zeker voor de noordelijke Binckhorst.'

Kanttekening is volgens Van Nes dat de Rotterdamsebaan waarschijnlijk niet het probleem oplost voor de bereikbaarheid van het gebied ten zuiden van het centrum en de Binckhorst. 'Dat was ook niet echt het doel van deze weg, maar doordat de Rotterdamsebaan in de Binckhorst aansluit op de centrumring is dit niet de meest logische route voor verplaatsingen van en naar zuidelijk Den Haag.’

565 miljoen euro

De weg koste 565 miljoen euro. Dat werd onder meer betaald door Rijk, metropoolregio en Den Haag. Veel geld, aldus Van Nes. Maar dat kan bijna niet anders. 'Belangrijkste oorzaak is dat de benodigde infrastructuur erg kostbaar is. Punt is dat er eigenlijk ook geen andere acceptabele alternatieven zijn: vanaf Ypenburg moet je altijd door Rijswijk heen als je in Den Haag wil komen. Consequentie van het niet realiseren van een alternatieve verbinding zet vermoedelijke de ontwikkeling van de Binckhorst onder druk.'

Daarom is de weg noodzakelijk, aldus de ingenieur van de TU Delft. 'En de problemen op de Haagweg en de Utrechtsebaan worden anders ook niet aangepakt.'

Overigens wordt de weg dan wel vrijdag officieel geopend, het duurt nog een week voordat het eerste verkeer er ook echt gebruik van kan gaan maken. De feestelijke bijeenkomst is online te volgen vanaf 15.00 uur via www.rotterdamsebaan.denhaag.nl

