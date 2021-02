Digitale lessen combineren met live onderwijs: 'De stof blijft beter hangen'

'Bij blended learning meng je digitale tools met het live onderwijs dat je geeft. Dat moet een betekenisvolle combinatie zijn', zegt specialist Hoetjes. Hij leert docenten van de school hoe ze op deze manier moeten lesgeven. 'Het is dus niet: kijk maar een filmpje en doe het in de les nog eens dunnetjes over. Maar door uitleg in een video te geven, kun je in de les juist kijken waar leerlingen moeite mee hebben', legt hij uit.

Hoetjes merkt dat docenten deze manier van lesgeven ook leuker vinden. 'Eerst is het even spannend, vooral als je in het begin merkt dat de studenten digitaal niet komen opdagen, of hun huiswerk niet afhebben. Daarna zie je snel resultaten.'

Betere studenten?

Maar wat doet deze manier van lesgeven met de cijfers van studenten? 'Er zijn weinig veranderingen', zegt Hoetjes. Toch zijn er volgens hem wel voordelen: 'Belangrijker is dat de kennis langer blijft hangen. Je ziet later in de studie dat het teruggrijpen op stof ze eerder hebben gehad er beter inzit. Cijfers zeggen niet alles. Het beter beklijven van de kennis is de grote winst.'