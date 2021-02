Fabia schreef 3.800 kaartjes naar eenzame ouderen

'Goededag, u kent mij niet en ik u ook niet. Maar ik wil u een glimlach bezorgen in deze moeilijke tijd.' Zo begint Fabia Mosterd haar kaartjes aan eenzame ouderen in de buurt. 'Want een geschreven kaartje krijgen is toch het leukste dat er is.' De Maaslandse heeft in coronatijd al ruim 3.800 kaartjes geschreven naar eenzame ouderen.

Het begon tijdens de eerste lockdown. 'Een vriendin werkt in een verzorgingstehuis. Dus ik vroeg haar hoeveel mensen daar woonden', vertelt Fabia aan mediapartner WOS. Fabia komt oorspronkelijk uit Maasdijk en werkt daar nog steeds, bij de kringloopwinkel. De eerste twee tassen met ansichtkaarten kwamen dan ook daar vandaan. Sinds steeds meer mensen van de schrijfactie weten, krijgt zij veel meer kaarten. 'Ik heb er nu al zo'n achtduizend gekregen. Ik kan niet met alle kaarten iets, maar wat ik niet kan gebruiken, gaat naar de kringloopwinkel. Er wordt niets weggegooid.'

Sommige mensen knutselen kaarten, anderen leveren oude kaarten in die al zijn beschreven. 'Ook die kan ik gebruiken. Ik snijd er dan een stuk af, plak het op karton en dan heb je weer een nieuwe kaart.'

Kaarten geschikt voor ouderen

De Maaslandse houdt ook bij hoeveel kaarten zij van wie heeft gehad. 'Een meneer die altijd op de Darling Market in Rijswijk heeft gestaan met zelfgemaakte kaarten heeft wel tien bananendozen met kaarten gedoneerd. Dat zijn zo'n vierduizend kaarten. Daar zitten ook veel kinderkaarten bij. Misschien kan ik daar later nog wel iets mee.'

Wat belangrijk is voor Fabia is dat de kaarten geschikt worden gemaakt voor ouderen. Naast het schrijven van de kaarten past zij ze daarom ook nog wel eens aan. 'Merry Christmas sturen naar een eenzame oudere doe ik niet. Die tekst knip ik eraf. In de kaart schrijf ik dat ik hoop dat deze kaart een lichtpuntje is.'

Meer kaartjes zijn altijd welkom

Ondertussen heeft Fabia al kaarten gebracht bij verzorgingstehuizen in Midden-Delfland, Westland, Delft, Vlaardingen en Schiedam. Ook heeft zij contact met kerken om ouderen te bereiken die op zichzelf wonen. Meer kaartjes zijn altijd welkom. 'Corona is misschien wel voorbij over een half jaar of een jaar, maar de eenzaamheid blijft. Dus misschien ben ik over één, twee of drie jaar nog steeds wel aan het schrijven', zegt ze vastberaden.

Fabia is nog op zoek naar kaarten.

