Basisscholen worstelen met te kleine lokalen: 'Als het nodig is kan je met halve groepen werken'

Niet alle basisscholen kunnen maandag meteen helemaal open, omdat sommige schoolgebouwen niet genoeg ruimte hebben zodat iedereen genoeg afstand kan houden. Tegen die puzzel loopt ook de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH) aan. 'We hebben scholen die vanwege de veiligheid wel volledig open kunnen en scholen die dat in delen doen, zoals de boven- en onderbouw met halve groepen, want daar zijn de lokalen niet groot genoeg', legt Gerard van Drielen uit, de voorzitter van het college van bestuur.

Onder het schoolbestuur van SCOH vallen 32 basisscholen, vijf scholen voor speciaal onderwijs en 22 peuterscholen in de regio Haaglanden. Volgens Van Drielen kampen sommige scholen met gebouwproblemen door kleine lokalen, die locaties zijn niet geschikt om anderhalve meter afstand te houden. 'Als het echt nodig is, kun je vanwege de veiligheid met halve groepen werken. Want personeel maakt zich echt zorgen.'

Het schoolbestuur maakt zich zorgen om de Britse variant. 'We hebben veel ouder personeel in dienst, die willen absoluut een veilige maatregel.' Van Drielen had dan ook liever gezien dat de scholen na de voorjaarsvakantie pas open zouden gaan. 'Ik maak me veel zorgen over het risico van een uitbraak op een van de scholen, want het virus is heel besmettelijk. Het gaat razendsnel als het eenmaal in een school is.'

Het is kiezen tussen twee kwaden - Gerard van Drielen- bestuursvoorzitter SCOH

Uiteraard maakt Van Drielen zich ook zorgen om het online lesgeven en mogelijke leerachterstanden. 'Maar als mijn leraren ziek worden en scholen moeten sluiten, is dat veel erger. Het is een dilemma, kiezen tussen twee kwaden. Maar ik had liever wat weken extra gehad.'

In een eerdere versie van dit artikel stond - op basis van persbureau ANP - dat de scholen van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden de klassen gaan opsplitsen in halve groepen. Dat bleek onjuist en is daarom aangepast.

Onderwijsplicht

Demissionair onderwijsminister Arie Slob zei woensdag nog dat het niet de bedoeling is dat basisscholen alleen aan halve klassen fysiek lesgeven, als ze vanaf volgende week weer opengaan. Verschillende scholen maken zich zorgen of het heropenen wel veilig is en overwegen het opsplitsen van klassen. Maar de demissionair onderwijsminister Arie Slob benadrukte dat 'alle scholen voor alle leerlingen' open moeten.

Premier Mark Rutte zei donderdag tijdens een Kamerdebat over de coronacrisis dat basisscholen die maandag nog niet opengaan, niet direct een boete krijgen van de Inspectie van het Onderwijs, maar het is niet zo dat scholen dicht mogen blijven, stelde hij. 'Er is wel gewoon een onderwijsplicht en de scholen moeten op een gegeven moment wel open.'

LEES OOK: Chaos op basisscholen voor opening: 'Richtlijnen van ministerie niet uitvoerbaar'