Kinderen Haagse scholen maar helft van de tijd fysiek op school

Kinderen die op een van de Haagse scholen zitten die vallen onder de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH) gaan vanaf maandag maar voor de helft fysiek naar school, in halve groepen dus. De kinderen beginnen de dag op wisselende tijdstippen. Onder het schoolbestuur van SCOH vallen 32 basisscholen, 5 scholen voor speciaal onderwijs en 22 peuterscholen in de regio Haaglanden.

'Zo kunnen we goed zorgen voor voldoende afstand in de school en zo zorgen we ervoor dat er niet te veel ouders tegelijk op het schoolplein zijn', zo meldt de schoolbestuur donderdag.

Het Haagse bestuur SCOH zegt 'het belangrijk te vinden dat onze scholen opengaan op een manier die veilig, verantwoord en uitvoerbaar is'. Ook stelt de school 'de regels en richtlijnen van het RIVM en de PO-Raad' te volgen.

Onderwijsplicht

Demissionair onderwijsminister Arie Slob zei woensdag nog dat het niet de bedoeling is dat basisscholen alleen aan halve klassen fysiek lesgeven, als ze vanaf volgende week weer opengaan. Verschillende scholen maken zich zorgen of het heropenen wel veilig is en overwegen het opsplitsen van klassen. Maar de demissionair onderwijsminister Arie Slob benadrukte dat 'alle scholen voor alle leerlingen' open moeten.

Premier Mark Rutte zei donderdag tijdens een Kamerdebat over de coronacrisis dat basisscholen die maandag nog niet opengaan, niet direct een boete krijgen van de Inspectie van het Onderwijs, maar het is niet zo dat scholen dicht mogen blijven, stelde hij. 'Er is wel gewoon een onderwijsplicht en de scholen moeten op een gegeven moment wel open.'

LEES OOK: Chaos op basisscholen voor opening: 'Richtlijnen van ministerie niet uitvoerbaar'