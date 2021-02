Beatlesfan wil museum in Hillegom: 'Ik zoek een ruimte voor mijn verzameling'

Hillegom en The Beatles zijn met elkaar verbonden dankzij een optreden in Treslong op 5 juni 1964. Er is al een Beatlesmonument in het dorp, maar nu wil Teun er ook een museum vestigen.

Hij weet nog goed dat The Beatles Nederland bezochten. Het was 1964 en The Beatles waren een paar dagen in ons land voor een concert in Blokker, een rondvaart door de Amsterdamse grachten én een televisieoptreden in het Hillegomse Treslong. Twaalf jaar oud was Teun destijds en er was geen sprake van dat hij naar een optreden zou mogen. 'Dat mocht echt niet van mijn vader.'

The Beatles waren totaal anders, hun muziek was heel vernieuwend - Teun Korthals, Beatlesfan

Toch wist hij een glimp van de band op te vangen. Ze reden vlak langs zijn huis in Nieuw-Vennep naar Hillegom. 'We gingen met vrienden kijken. Ze kwamen langs met een witte Chevrolet, het was secondewerk.'

Sindsdien is hij fan. 'De tienersterren van die tijd waren Willeke Alberti en Anneke Grönloh, maar dat vond ik niets. Toen kwamen The Beatles, dat was totaal anders. Hun uiterlijk en de muziek was heel vernieuwend.'

Verzameling

Toch duurde het nog jaren voor de Nieuw-Venneper begon met het verzamelen van Beatlesspullen. 'Dat begon halverwege de jaren 80 met platen kopen.' Zijn collectie breidde zich steeds verder uit.

Glaasjes van The Beatles | Foto: Omroep West

Inmiddels heeft hij een kamer vol waar niets meer bijpast. 'Het is opgepropt en klein', zegt Teun terwijl hij om zich heen kijkt. De muren zijn bedekt met posters, er staan rijen met platen en in iedere hoek staan Beatlesparafernalia. 'Het is zonde dat het hier zo opgepropt staat. Ik zoek een oplossing', zegt hij.

Pand gezocht

De Beatlesfan is daarom op zoek naar een pand in Hillegom. 'Ze hebben daar destijds opgetreden. Dus het zou leuk zijn voor Hillegommers als ze mijn collectie kunnen zien. Ik ga er wel zitten, mensen kunnen het museum dan gratis bezoeken.' In Alkmaar is al een Beatlesmuseum, toch moet er volgens Teun ook een in Hillegom komen. 'Dat verdient Hillegom.'

Het Beatlesmonument in Hillegom | Foto: Omroep West

Daar sluit Johan van Buren van Beatles Treslong monument Hillegom zich bij aan. 'Het is een fantastisch idee. Het zou een mooie aanvulling zijn op het monument. Ik hoop dat straks toeristen ook weer komen. Die kunnen dan vanaf Keukenhof door naar Hillegom, naar het monument en het museum.' Hij ondersteunt het plan en roept mensen met een ruimte of andere ideeën dan ook op om zich bij hem te melden.

Beatlespaspoort Teun

Beatlesfan sinds: Zijn 12e.

Favoriete Beatle: George Harrison. 'Ik vond dat haar van hem zo mooi, ik had vroeger mijn haar ook zo.'

Favoriete Beatlesnummer: 'A Day In The Life van het album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. 'Omdat ik het zo apart vind hoe dat nummer in elkaar is gedraaid.'

Meest trots op: De Beatlesjurkjes. 'Die waren te koop bij C&A, voor 9,95 gulden. En nu moet je er 300 euro of meer voor betalen. Ik vind ze echt mooi, ook hoe het gemaakt is.'

Wil graag nog in zijn collectie: De eerste lp van The Beatles, Please Please Me, en dan de Engelse persing op het label Black Gold. 'Daar zijn maar een aantal platen van geperst.'

Teun Korthals in zijn jonge jaren met 'George Harrison-kapsel' | Eigen foto

LEES OOK: Hillegom blikt terug op concert van The Beatles 50 jaar geleden