Pekeltrams en langzaam rijden: dit zijn de sneeuwmaatregelen voor het ov

NS en Prorail

Ook de NS is voorbereid op het winterweer. De vervoerder laat zaterdag en zondag minder treinen rijden. 'Op vrijwel alle trajecten rijden minimaal twee treinen per uur, soms vier per uur. Door minder treinen te laten rijden, ontstaat er meer ruimte op het spoor. Dit geeft NS en ProRail de kans om mogelijke problemen op te lossen. We adviseren reizigers, die noodzakelijk met de trein reizen, om vlak voor vertrek de reisplanner op NS.nl of de NS-app te raadplegen.'

De wegsleepdiensten voor gestrande reizigers staan paraat en het strooizout voor op de perrons is bijgevuld. 'Alle draaiboeken zijn up-to-date, de voorraden op peil en onze mensen hebben de juiste instructies gehad', laat de NS weten. Op alle stations wordt dit weekend gestrooid. 'We zorgen dat het perron, de looppaden en de toegangswegen sneeuwvrij zijn zodat stations goed begaanbaar zijn voor onze reizigers.'

Foto ter illustratie: ANP

Ook worden treinen behandeld door anti-icing installaties. De onderkanten van de treinstellen worden met glycol ingespoten zodat sneeuw en ijs minder kans krijgen te hechten aan treinen. 'Zo wordt voorkomen dat brokken sneeuw en ijs tussen wissels vallen en daar vastvriezen.'

HTM

De Haagse vervoerder HTM laat vanaf zaterdagavond 22.00 uur pekeltrams rijden om de rails sneeuw- en ijsvrij te houden. Op zondag rijdt HTM een iets aangepast dienstregeling. Dat betekent vooral dat aankomst- en vertrektijden wijzigen, omdat de trams en bussen langzamer rijden door de weersomstandigheden.

De bussen en trams rijden gewoon hun normale route, behalve bus 28 die niet rijdt tussen Den Haag Centraal en Den Haag Zuiderstrand. HTM adviseert reizigers de reis-app te raadplegen voor actuele reisinformatie.

Arriva

Vervoerder Arriva laat weten: 'Wij zijn een regionale vervoerder, dus we kijken naar de omstandigheden in de regio. Als de veiligheid in het geding komt, kijken we of er een aanpassing nodig is', laat een woordvoerder weten. Ondertussen houdt Arriva de weersomstandigheden goed in de gaten.

EBS

Busmaatschappij EBS heeft extra mensen achter de hand, voor als chauffeurs vertraagd zijn. Ook zijn er afspraken gemaakt om stallingen sneeuwvrij te maken, zodat bussen niet vast komen te zitten, laat een woordvoerder weten. Het weer wordt goed in de gaten houden, en wijzigingen in de dienstregeling worden zo snel mogelijk gecommuniceerd.

'Als veiligheid in het geding is, kiezen we voor veiligheid. Als het niet meer verantwoord is, dan houden we de bussen binnen', zegt de woordvoerder.

