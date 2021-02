Clubs niet enthousiast over plannen KNVB: 'Zet een streep door dit seizoen'

'Ik weet niet waar dit in één keer vandaan komt', zegt Mart Vergouwen. Volgens de voorzitter van tweededivisionist vv Katwijk is er in een eerder overleg met de KNVB besloten de competitie niet af te maken. 'Een meerderheid was destijds voor het spelen van een competitie in twee poules die regionaal worden ingedeeld', aldus Vergouwen. Het lijkt hem dan ook het beste als de KNVB op korte termijn echt duidelijkheid verschaft. 'Zet een streep door dit seizoen en dan kijken we wel in hoeverre we nog kunnen gaan spelen in een regionale minicompetitie.'

John Blok gelooft er niet in

John Blok, trainer van Scheveningen, noemt het plan van de voetbalbond 'heel optimistisch'. Blok twijfelt vooral aan de haalbaarheid. 'Ik geloof er niet zo in. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over een voorbereidingstijd van vier of vijf weken. Dat is gewoon te kort. Dat hebben meerdere trainers al gezegd. Bovendien zou ik dan straks met een volledige selectie mogen trainen, inclusief lijf-aan-lijf duels, terwijl ik overdag op school de leerlingen op anderhalve meter moet houden', zegt de trainer die werkzaam is in het onderwijs. 'Ik vind dat nogal tegenstrijdig.'

Ook Blok pleit voor snelle duidelijkheid van de KNVB, zodat de clubs plannen kunnen maken voor de rest van het seizoen. 'Wij zijn ook voorstander van een regionale competitie. In ons geval zouden we kunnen kijken of we iets kunnen doen met bijvoorbeeld Westlandia, HBS en Quick. Dan beperken we de reisbewegingen en bovendien zijn zulke regionale wedstrijden ook leuk voor onze supporters. Want die snakken, net als wij, ook naar een lekker potje voetbal. Aan de andere kant: de situatie is nu heel vervelend, maar als je het vergelijkt wat er momenteel in de wereld gebeurt, is het ook weer niet verschrikkelijk.'

