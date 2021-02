Willem II statistisch gezien ideale tegenstander voor ADO om weg naar boven te vinden

De eventuele spelbreker zou het weer kunnen zijn. De voorspellingen geven veel sneeuw voor komend weekend. ‘Nee ik hoop niet dat de wedstrijd er af gaat, dat zou een slechte zaak zijn', reageert trainer Ruud Brood, die bij uitstel van de wedstrijd op een later tijdstip waarschijnlijk wel over verdediger Daryl Janmaat kan beschikken. 'En als wij alleen op Janmaat moeten wachten zou dat ook een slechte zaak zijn. Gewoon lekker voetballen, maar wel onder de juiste omstandigheden.'

In de vorige speelronde pakte de Haagse ploeg een punt tegen Sparta. Tot het moment dat nieuwkomers Bobby Adekanye en Youness Mokhtar werden gewisseld, leek ADO meer grip op Sparta te krijgen. 'Zij zijn wisselvallig door de week heen gekomen, daar kan je niet om heen. Maar ze zijn nu wel verder dan vorige week', zegt Brood over de twee nieuwelingen. 'Het verval tegen Sparta kwam toen wij niet meer aansloten en terug gingen lopen. Je moet ook 1 tegen 1 durven spelen, naar voren uitverdedigen, dat durfden we niet.'

Tegen Sparta Rotterdam liep wisselspeler Ricardo Kishna na een uur het stadion uit. Tijdens de persconferentie reageerde Brood op dit voorval. 'Ik weet niet of hij wegliep. Ik weet wel dat hij boos was en dat is inmiddels opgelost. Wat er speelde? Dat ga ik jou niet vertellen, dat is intern. Maar het is opgelost. Maar nogmaals, ik weet niet of hij weg is gelopen, want ik was met de wedstrijd bezig. Ik denk niet dat hij dat gedaan heeft, maar oké, het is opgelost. Ik vind Ricardo een geweldige jongen. Wat dat betreft ben ik blij dat hij erbij is. Je krijgt concurrentie, daar moet je ook mee om gaan, maar als Ricardo in zijn kwaliteiten blijft, ben ik blij dat hij hier speelt.

Bourard gaat weg

Vrijdag werd bekend dat aanvallende middenvelder Samy Bourard de Haagse club gaat verlaten. 'Bourard krijgt de ruimte om naar Hongarije te gaan. Dan moet je nog maar kijken of alles akkoord is', aldus Brood. 'Deze stap gun je hem. Wij hebben iedere speler nodig, maar wij zijn ook een club die niet alle middelen heeft. Ik kan er wel voor gaan liggen, maar tegelijkertijd is het een jonge speler die graag wil.'

De Nederlandse transfermarkt is afgelopen weekend dicht gegaan, maar diverse Europese landen zijn nog open. 'Of ik hoop dat Lassana Faye en Illay Elmkies ook nog een andere club vinden? Ja, dat hoop ik wel, dat zou ook voor hun goed zijn en natuurlijk ook voor ADO. Ze zitten allebei in een moeilijke fase, dan zou het goed zijn om mee te denken met die spelers.'

Vermoedelijke opstelling ADO Den Haag

Daryl Janmaat is nog altijd niet inzetbaar als starter bij ADO Den Haag. De kans is wel aanwezig dat hij op de reservebank plaatsneemt, maar daar wordt zaterdag een beslissing overgenomen. Vermoedelijk start Brood met dezelfde elf als tegen Sparta Rotterdam.

De wedstrijd tussen Willem II en ADO Den Haag is zondagmiddag vanaf 14.00 uur live te volgen op 89.3 FM Radio West.