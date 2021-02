Dit staat ons komend weekend te wachten: een flink pak sneeuw, schaatsen nog niet zeker

Mizee verwacht dat het zaterdagmiddag begint met sneeuwen. 'Er ligt een koudefront net ten noordoosten van ons land. Dat zal in de loop van zaterdag boven de regio komen te liggen en dan zal de neerslag veranderen in sneeuw', legt de weerman uit.

Vooral in de nacht van zaterdag op zondag gaat er waarschijnlijk veel sneeuw vallen. 'Maar ook zondag is het nog bar en boos', waarschuwt Mizee. 'Het zal een groot deel van de dag blijven sneeuwen. Daarbij wordt het niet warmer dan -4 of -5 graden. Maar door de harde noordoostenwind is de gevoelstemperatuur misschien wel -10 of -15 graden en op sommige plaatsen wel -20 graden.'

Sneeuwduinen en driftsneeuw

We moeten dan ook rekening houden met voor ons onbekende fenomenen. 'De wind is krachtig en soms zelfs stormachtig. Hierdoor kunnen er sneeuwduinen ontstaan en is er kans op driftsneeuw.' Driftsneeuw is dat de gevallen sneeuw door de harde wind wordt weggeblazen, waardoor het lijkt alsof het sneeuwt zonder dat er echt nieuwe sneeuw valt.

De afgelopen dagen waren er veel wisselende voorspellingen over de sneeuwval. 'We werken op basis van kansberekeningen. Het weer is chaotisch en onzeker en je kunt het nooit precies voorspellen', legt de weerman uit. 'Met kerst zagen we bijvoorbeeld dat er twee tot drie procent kans was op sneeuw. Nu gaan de berekeningen uit van tachtig procent kans op een laag sneeuw van minimaal drie centimeter. Maar je blijft altijd te maken houden met onzekerheden.'

Koude weerfront

De onzekerheden voor komend weekend zitten volgens Mizee voor komend weekend in de overgang van warm naar koud weer. 'Het koude weerfront ligt net boven ons land en komt deze kant op. Maar er kan altijd iets veranderen in de snelheid waarmee het zich verplaatst. Maar dat het naar ons komt dat is wel duidelijk. Daarom kunnen we nu ook wel voorspellen dat het volgende week verder af gaat koelen en dat het de hele week koud blijft.'

Wanneer we dan kunnen schaatsen, dat durft Mizee niet te zeggen. 'Door de harde wind vriest het water moeilijker dicht. En als er sneeuw op komt dan groeit het ijs ook minder snel verder aan. Dus dat is nog even afwachten. Hoe lang we dit winterweer houden, dat is ook nog niet duidelijk. 'Dat heeft bijvoorbeeld te maken met wat er boven de oceanen gebeurt', vertelt de weerman. 'Dus wanneer het afgelopen is met dit weer, dat is eigenlijk iets wat we volgende week pas echt kunnen zien.'

Code oranje

Vanwege de verwachte sneeuw heeft het KNMI voor zaterdagavond code geel afgegeven. In alle provincies behalve Groningen, Friesland, Drenthe en op de Waddeneilanden kan het glad zijn door sneeuwval. In het zuidoosten is bovendien kans op ijzel. 'Maar de kans is groot dat dit nog code oranje gaat worden', waarschuwt Mizee de weggebruikers alvast voor het weer van komend weekend.'

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) roept Nederlanders op extra voorzichtig te zijn dit weekeinde, met het extreme winterse weer dat op komst is. 'Ga niet de weg op als dat niet hoeft. Zeker mensen zonder winterbanden op de auto', benadrukt de bewindsvrouw. 'Maar ook te voet. Zorg voor schoenen met een stevig profiel.'

