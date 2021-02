Winnaars PostcodeKanjer Voorhout zwijgen: 'Binnenkort vast huizen te koop in straat'

De PostcodeKanjer is dit jaar in Voorhout gevallen | Foto: ANP

Bewoners van de winnende straat van de PostcodeKanjer in Voorhout houden de kaken stijf op elkaar. 'Het leeft heel erg in de straat, maar ik ga er niets over vertellen', zegt een bewoner die snel zijn voordeur weer dichtdoet.

De PostcodeKanjer van 54,9 miljoen euro viel een paar weken geleden in Voorhout. Dit bedrag is voor de helft verdeeld onder de deelnemers die meespelen met postcode 2215. De andere helft ging naar de deelnemers van de winnende postcode aangevuld door de twee letters.

Dagenlang was het het gesprek van de dag in het dorp: in welke straat zijn de miljoenen gevallen? De Nationale Postcode Loterij maakt de winnende postcode vanwege corona voorlopig niet openbaar, om zo toeloop van nieuwsgierige mensen te voorkomen. 'Het trekt altijd heel veel mensen naar de straat. Dat risico kunnen we nu niet lopen. Al willen we natuurlijk niks liever dan het wel vertellen', zegt een woordvoerder van de Nationale Postcode Loterij.

'Druk met wandelaars en fietsers'

Het is een grijze, natte dag, er zijn nauwelijks mensen op straat. De keurige tuintjes van de rijtjeshuisjes liggen er verlaten bij. Zo'n drie weken na de bekendmaking van de PostcodeKanjer is het rustig in de winnende straat. Dat was een paar weken geleden wel anders, zegt een vrouw van middelbare leeftijd die in de straat woont. Ondanks de geheimhouding van de Postcode Loterij, circuleerde de winnende straat al snel in het dorp.

'De zondag dat de winnaars een brief in de bus kregen, was het hier druk met wandelaars en fietsers. Ik zag veel mensen heen en weer gaan en foto's maken van het straatnaambordje', zegt de bewoonster.

'Iedereen vraagt ernaar'

Ze praat er niet veel over met haar buren. 'Maar je gaat je wel afvragen wie er wel en niet hebben gewonnen. Ik weet het maar van één of twee mensen en ik ga niet zeggen wie dat zijn.'

Ze wil niet vertellen of ze zelf in de prijzen is gevallen. 'Iedereen vraagt ernaar. Ook mensen die je jarenlang niet hebt gesproken, willen het weten. Ze zijn nieuwsgierig en dat snap ik wel, maar ik houd het voor mezelf. Net zoals ik voor mezelf houd hoeveel ik verdien.'

'Buren hebben meer geluk gehad'

Ook andere mensen in de straat hebben weinig behoefte om te vertellen over de gevallen miljoenen. Voorzichtig opent een man zijn deur op een kier. Op zijn hoede kijkt hij wie er voor zijn huis staat. 'Ik heb geen interesse', laat hij al snel weten en sluit de deur. 'Je moet bij de buren zijn', zegt een bewoner een paar huizen verderop. 'Die hebben meer geluk gehad.'

Voor de rijtjeshuizen staan nog geen extreem dure auto's en ook borden met 'Te koop' ontbreken. 'Maar dat zal vast nog komen', zegt de vrouw van middelbare leeftijd. 'Eén lot is ruim een miljoen.'

In verband met de privacy van de bewoners, hebben we besloten de winnende straatnaam niet te publiceren.

