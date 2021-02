Er komt ook dit jaar geen Varend Corso door het Westland. Er kan geen geschikte datum worden gevonden in september. Het bestuur heeft donderdagavond de knoop doorgehakt, meldt mediapartner WOS. Het is het tweede jaar dat het Varend Corso niet door kan gaan.

Het evenement zou in eerste instantie plaatsvinden van 1 tot en met 4 juli. Al snel was duidelijk dat die oorspronkelijke datum door het coronavirus niet haalbaar was. 'Daarna hebben we naar een tweede datum, ergens in september, gezocht', zo laat voorzitter Rob Baan weten. 'Maar na overleg met de burgemeesters en de politie bleek dat niet haalbaar. In die periode zijn er al veel evenementen.'

'Met enorm optimisme is al geruime tijd onderzocht hoe en zelfs wanneer het corso met thema 'Its showtime' toch kon varen. Hoe graag iedereen dit ook wilde, de huidige lockdown-situatie zet ons allemaal terug in de realiteit', meldt de organisatie.

'We laten ons niet kisten'

Baan kondigt in een verklaring op de website van het Varend Corso aan allerlei leuke dingen te willen gaan bedenken om het Varend Corso levend te houden. Want volgend jaar moet er weer een corso zijn, stelt Baan. 'Ik baal hiervan, maar het Corso is heilig en het moet en zal doorgaan. We laten ons niet kisten.'

Het bestuur moest eind vorige maand al afzien van de traditionele startbijeenkomst. Ook een livestream van een bijeenkomst zonder deelnemers ging niet door, omdat volgens het bestuur het niet goed voelde er in deze coronatijd een hele show van te maken.