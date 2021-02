Amsterdamse verdachte dodelijke steekpartij Pier blijft in voorarrest

Op 10 augustus vond er op de pier een confrontatie plaats tussen twee drillrap-groepen uit Rotterdam en Amsterdam. Volgens het Openbaar Ministerie is de 19-jarige Cennethson toen door twee Amsterdammers doodgestoken. Een van die verdachten is Darrel L. Zijn advocaat klaagde vrijdag bij de rechtbank dat het onderzoek van politie en justitie traag verloopt. Het forensisch onderzoek naar de messen is voorlopig nog niet afgerond.

Hij vond dat L. daarom niet langer in de cel hoeft te blijven. 'Het voorarrest van mijn cliënt kan niet tot in de lengte der dagen voortduren', meende de advocaat. Hij vertelde dat L. helemaal niet naar Scheveningen was gekomen om de confrontatie te zoeken met de drillrappers uit Rotterdam. De officier van justitie verzette zich tegen de vrijlating van de Amsterdammer. 'De verdachte is met twee enorme messen naar Scheveningen gekomen, en met een daarvan is de dodelijke verwonding toegebracht', zei de aanklaagster.

'Er rust een stevige verdenking op u'

De rechtbank verwierp daarop het vrijlatingsverzoek van de advocaat van L. 'Ik zeg niet dat u het gedaan hebt', zei de rechter tegen de Amsterdammer. 'Maar er rust wel een stevige verdenking op u.' De rechtbank gaat ervan uit dat de zaak pas in september of oktober inhoudelijk behandeld gaat worden.

