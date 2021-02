Voorkom vorstschade met deze tips

Voorkom bevriezing van je waterleiding

De meeste waterleidingen liggen in de grond begraven, meestal één meter diep. Vaak bereikt de koude slechts een diepte van twintig centimeter. Toch gebeurt het wel eens dat ook leidingen bevriezen. Dat gebeurt vooral bij aansluitingen naar woningen uit de jaren '50.

Als het vriest is het verstandig de thermostaat op minimaal 14 graden te zetten. Zorg dat in alle ruimtes in het huis de radiatoren (een stukje) open staan zodat het water blijft stromen. Stel de ketelwatertemperatuur in op minimaal 50 graden en je warmwatertoestel (boiler) op minimaal 60 graden.

Maak de ruimtes met de watermeter en de hoofdkraan tochtdicht. Dicht kieren en naden en bescherm de hoofdkraan met isolatiemateriaal. Is de ruimte niet tochtdicht te krijgen en ben je bang voor bevriezing? Pak dan de watermeter, hoofdkraan en toevoerleiding tijdelijk in met isolerend materiaal. Je hebt vast nog wel een oude deken ergens slingeren.

Sluit je buitenkraan af

Sluit de buitenkraan af en zorg dat er geen water meer in de leidingen staat. Zo voorkom je bevriezing en het knappen van de leidingen.

Zo tap je de buitenkranen leeg: draai de afsluitkraan tussen de buitenkraan en de hoofdkraan dicht. Open het aftapkraantje en vang het water op in een emmer. Ook een fijne verrassing als de dooi intreedt: spuitende kranen. Die voorkom je door de kraan vóór de vorstperiode goed dicht te draaien.

Voorkom lekkage en maak je dak en -goot bladervrij

Water dat op een dak of in een dakgoot bevriest, kan voor schade zorgen. Check daarom of er geen bladeren meer liggen of dat er onkruid groeit dat de afvoer van het regenwater in de weg zit.

Glijpartij

Bezem je stoep schoon en voorkom glijpartijen met strooizout of zand.

Hoe blijft je auto rijden?

Slotenspray is altijd handig om in je jaszak te hebben wanneer het vriest. Voor het geval het slot van je autodeur is bevroren. Spoiler: Bewaar de slotenspray niet in je auto.

Smeer de rubbers bij de autodeuren in met talkpoeder of vaseline. Of gebruik spuit siliconenspray. Zo voorkom je bevroren portieren. Zet de auto bij het parkeren niet op de handrem, maar in de versnelling, de handrem vriest dan niet vast.

Sneeuwpret in de regio

