Vito Wormgoor adviseerde Youness Mokhtar: 'Nu moet je voor ADO gaan scoren'

De naam van de aanvaller viel eerder ook al in Den Haag. Om precies te zijn in de zomer van 2012. Toen was hij op proef. 'Ik wilde graag de stap maken, alleen was er niet heel veel budget. Maurice Steijn, de trainer destijds, wilde toch een iets meer ervaren speler aan zijn selectie toevoegen. Dus ging de overgang niet door. Het lot heeft mij uiteindelijk toch hier gebracht', vertelt de 29-jarige aanvaller.

Mokhtar vertrok vervolgens naar PEC Zwolle en bleek in de jaren daarna een 'vervelende' tegenstander, wanneer hij tegen ADO speelde. 'Je blijft altijd een bepaald gevoel houden als je ergens niet wordt aangenomen, haha. Dan wil je het tegen die club toch altijd extra laten zien. Ik heb een prima ontwikkeling doorgemaakt en hoop dat ik nu voor ADO ook mooie wedstrijden kan spelen.'

Youness Mokhtar in PEC Zwolle shirt | Foto: OrangePictures.nl

'Ik kan zowel op de flanken als in de as spelen', zegt de nieuweling over de plekken waar hij ingezet kan worden. 'Eigenlijk ben ik nooit echt een buitenspeler geweest, op de flanken kom ik vaak naar binnen, maar beide posities liggen mij goed.'

Met de komst van Mokhtar heeft ADO Den Haag een Amerikaans kampioen binnengehaald. 'Ik moet mijn kampioensring nog krijgen', bekent Mokhtar. 'Het was een mooie en prachtige ervaring.' In Amerika speelde hij met voormalig ADO-speler Vito Wormgoor. 'Hij is een goede vriend van mij geworden. Voordat ik tekende, heb ik nog contact gehad met hem over ADO.'

'Mooie club'

'Hij was hartstikke blij dat ik naar Den Haag ging. Hij heeft hier natuurlijk lang gezeten en kent de club goed. Tijdens de eerste lockdown trainden wij vaak samen in Amerika. Dan heb je het over elkaars carrière. Dan komt ook ADO voorbij. Soms kijk je beelden terug, en dan zie je dat ik hem nog eens als speler van Zwolle passeerde en daarna scoorde. Dat zijn de momenten waar je dan even over praat.'

'Wormgoor zei toen ik gingen tekenen: nu moet je wel voor ADO gaan scoren. Het is gewoon een mooie club die in de eredivisie thuishoort. Daar moeten wij als spelers alles aan doen.'

