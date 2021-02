Schaatsgekte zorgt voor topdrukte bij verkopers: 'Het is niet aan te slepen'

Vrijdagochtend komt er even na 11.00 uur een busje bij de schaatswinkel van Rick aangereden. Hij zit stampvol met schaatsdozen. 'Dit is een aanvulling op onze voorraad', legt Rick uit. 'Ik denk dat we hier een dag of twee, drie mee voort kunnen. We kijken het per dag aan, en als het op is, bestellen we morgen weer.'

Een nieuwe voorraad schaatsen | Foto: Omroep West

De drukte is voor Rick zeer welkom. Net als andere ondernemers moest hij zijn winkel vanwege de aangescherpte coronamaatregelen sluiten. De verkoop is dus vooral online. En dat betekent dat er bestellingen uit heel het land binnenkomen. 'Dit is voor ons wel een positieve boost. Er zit wel een maar aan: we staan bekend om de service die we bieden bij het kopen van schaatsen. Denk dan aan passen, de juiste schaats kiezen. Online kunnen we dat helaas niet.'

Vanaf zondag begint het echt koud te worden in ons land. De natuurijsbanen mogen open. Mensen van 18 jaar en ouder mogen daar in hun eentje schaatsen of hooguit met z'n tweeën, maar dan wel op anderhalve meter afstand. Jongeren tot en met 17 mogen wel in grotere groepjes schaatsen. Schaatswedstrijden en toertochten zijn niet de bedoeling en kleedkamers en kantines van ijsverenigingen blijven dicht. Een koek-en-zopietent, waar je buiten iets te eten en drinken afhaalt, mag wel.

In de winkel van Rick is het stil. Als het coronavirus er niet geweest was, had het volgens hem rijendik gestaan. 'Dan zitten we met tien man tegelijk te passen', vertelt hij, terwijl de telefoon weer gaat. 'Dan is het waarschijnlijk nog wel ietsjes drukker dan nu. Dit is anders. Het is op een andere manier zaken organiseren. Je moet pakketen bij elkaar zoeken en sommige klanten hebben speciale wensen. Dat is wel wennen.'

Dat er niemand in de winkel rondloopt, betekent niet dat er niet hard gewerkt wordt. In de werkplaats worden alle pakketjes klaargemaakt voor verzending en worden schaatsen geslepen. Wie thuis botte schaatsen heeft liggen, kan deze gewoon brengen. Een bestelling afhalen, mag dan weer niet. Dat is pas vanaf woensdag mogelijk. Dan wordt een aantal coronamaatregelen versoepeld. Rick: 'Wij zijn daar klaar voor.'

Botte schaatsen weer vlijmscherp

Bij de winkel van Rick worden veel schaatsen afgeleverd om geslepen te worden. 'Ik denk dat ik vijftig paar geslepen heb deze ochtend', vertelt Bert van Haastrecht, die vol passie over zijn werk praat. 'Per paar ben ik tien minuten tot een kwartiertje bezig, als ze echt heel slecht zijn. Het gaat wel heel rap hoor. We slijpen ze hier alsof het onze eigen schaatsen zijn.'

Bert van Haastrecht controleert een geslepen schaats | Foto: Omroep West

Een kijkje op internet en in de winkel leert dat er veel verschillende soorten schaatsen zijn. Voor recreanten raadt Rick de combi-noren aan. 'Dat zit goed, daar krijgen mensen geen koude voeten in en daar sta je eigenlijk meteen goed recht op. Dat is het fijnste om een paar uur op te krabbelen.'

Bij de mensen die vrijdag hun schaatsen komen inleveren, kriebelt het om het ijs op te gaan. Ze kunnen niet wachten. 'Het hele winterseizoen kriebelt het al', vertelt een man. 'Maar nu die berichten komen van de aanhoudende vorst al helemaal. Het is alweer een paar jaar geleden dat ik op natuurijs gereden heb, dus ik wil dat nu eigenlijk zo snel mogelijk weer doen.'

Zelf schaatsen?

Hebben Rick en zijn personeel ook nog tijd om - als het zo ver komt - de schaatsen onder te binden? 'Als het kan, ga ik zeker wel schaatsen. Maar de praktijk leert dat het alleen op zondag dan vaak een uurtje is, als we dicht zijn', sluit Rick af.

