Nieuw psychisch onderzoek naar Hagenaar die pleegmoeder doodstak

Deskundigen moeten bekijken of de 33-jarige van doodslag verdachte Hagenaar Yoshua de K. in aanmerking komt voor een lichtere TBS-variant dan TBS met dwangverpleging. Dat heeft de rechtbank vrijdag besloten. De verdachte heeft bekend op 4 augustus 2019 zijn 62-jarige pleegmoeder te hebben doodgestoken in haar Haagse woning, maar spreekt van zelfverdediging.

Op de bewuste augustusdag in 2019 zat De K. te blowen in de woning aan de Van Diesenstraat in het Laakkwartier, die hij deelde met zijn pleegmoeder. Hij werd daar door de vrouw op aangesproken. Er ontstond een ruzie waarbij juist zijn pleegmoeder met een mes op hem afkwam volgens de verdachte. Hij spreekt dan ook van ‘zelfverdediging’ over de uiteindelijk door hem met het mes toegebrachte fatale steekwonden in hals en borst. De verdachte claimt ook dat hij zijn leven lang is mishandeld door zijn pleegmoeder. Zo zou hij bijvoorbeeld weleens onder een gloeiendhete douche zijn gezet.

In eerdere psychische rapportages werd de rechtbank geadviseerd dwangverpleging op te leggen. Tijdens een vorige inleidende zitting kwam aan de orde dat 33-jarige Hagenaar sterk verminderd toerekeningsvatbaar zou zijn. De verdediging vindt dat die rapportages niet zorgvuldig tot stand waren gekomen en vroeg vrijdag om het nieuwe onderzoek. De rechter ging daar in mee.

Broer steunt de verdediging

De K. was zelf niet op de zitting aanwezig. Eén van zijn broers was er wel. Deze broer gaf aan de koers van de verdediging volledig te steunen. De volgende zitting in deze zaak zal in april plaatsvinden, maar ook dan betreft het weer een inleidende zitting. Het is nog niet bekend wanneer de zaak inhoudelijk zal worden behandeld.

