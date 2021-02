Eerherstel Anton de Kom belangrijk: 'Erkenning van zijn strijd naar rechtvaardigheid'

'Hier heeft Anton de Kom met zijn gezin gewoond', zegt documentairemaakster Ida Does, wijzend op de voordeur van nummer 296 in de Johannes Camphuysstraat in Den Haag. 'Misschien moet hier een soort bord komen met: Huis van Anton de Kom, verzetsheld en strijder tegen racisme.' Minister Stef Blok deed de toezegging om de Surinaamse schrijver en verzetsman te eren met 'een ruiterlijk gebaar'.

'Het belangrijkste in het gebaar van het kabinet is dat er erkenning komt: dit was fout, en dat de Nederlandse regering haar verantwoordelijkheid neemt', aldus de zelf in Suriname geboren documentairemaakster. Twee jaar geleden maakte ze de documentaire Peace, Memories of Anton de Kom, over het leven van de Surinaamse schrijver en verzetsheld.

De Kom staat volgens haar symbool voor een enorme band tussen Suriname en Nederland. 'Hij was niet alleen tegen de koloniale overheersing, maar sloot zich ook aan bij het verzet. Hij heeft gestreden voor onze vrijheid hier in Nederland, en daar zelf de hoogste prijs voor betaald. Na zijn arrestatie in de Johannes Camphuysstraat is hij later in een concentratiekamp in Duitsland overleden.'

Opnieuw in de belangstelling

Het werk van Anton de Kom kwam onlangs opnieuw in de belangstelling door de Black Lives Matter-beweging. Ook staat Anton de Kom sinds vorig jaar in de Canon van de Nederlandse geschiedenis, als eerste Surinamer ooit. Voor zijn familie heel bijzonder, omdat zij eigenlijk jarenlang zijn werk hebben gepromoot.

'De familie is altijd over Anton blijven praten', vertelt Does. 'Daardoor is zijn werk altijd leven gebleven. Zijn naam wordt steeds meer genoemd, ook tijdens geschiedenislessen. Het eerherstel is de laatste stap naar erkenning voor zijn strijd naar rechtvaardigheid.'

LEES OOK: Ad (94) over zijn vader Anton de Kom: 'Hij wilde zelfstandigheid voor alle gekleurde mensen'