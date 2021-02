KNMI: zondag code oranje door hevige sneeuwval

Zaterdagavond bereikt een neerslaggebied het zuiden. Al vrij snel gaat de regen in het zuiden en midden over in sneeuw, in het zuidoosten is eerst ook ijzel mogelijk. 'De sneeuwval zal zich in de nacht naar zondag noordwaarts uitbreiden. Zondag overdag houdt de sneeuwval aan. In combinatie met een stevige oostenwind is er sprake van een sneeuwjacht, waardoor de sneeuw kan opwaaien en er sneeuwduinen ontstaan.'

Code oranje betekent formeel: Wees voorbereid. Er is grote kans op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast. Dit kan heel lokaal zijn. Code oranje kan 24 uur van tevoren worden afgegeven als de kans op extreem weer 60 procent of meer is.

ANWB: ga niet de weg op

De ANWB raadt weggebruikers af zondag de weg op te gaan. Het kan kan het in vrijwel het hele land spekglad worden. 'Ga zondag niet de weg op als het niet strikt noodzakelijk is', aldus de ANWB.

