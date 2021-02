Coronavirus: 'Basisschoolkinderen met klachten moeten toch thuisblijven'

OMT: basisschoolkinderen met klachten moeten toch thuisblijven

Basisschoolkinderen moeten bij verkoudheidsklachten toch thuisblijven en zich laten testen. Dat adviseert het Outbreak Management Team in een nieuwe handreiking over het zogenoemde snottebellenbeleid op scholen, die maandag weer open gaan. Kinderen tussen de vier en twaalf jaar moeten bij alle klachten die horen bij het coronavirus thuisblijven en getest worden, stelt het OMT. Dat geldt dus ook voor verkoudheidsklachten, zoals een loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn.

Een uitzondering is er wel voor kinderen die af en toe hoesten of bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts hebben zonder koorts en benauwdheid. 'Een kind met klachten dat niet is getest, mag weer naar de kinderopvang of school als het 24 uur volledig klachtenvrij is', zegt het OMT. Ook voor de allerkleinsten komt er een uitzondering. Kinderen van nul tot vier jaar mogen met verkoudheidsklachten nog wel gewoon naar de dagopvang en gastouderopvang. Demissionair onderwijsminister Arie Slob volgt het advies op over het aanscherpte 'snottebellenbeleid', schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. De PO-Raad meldt dat het nieuwe OMT-advies zo snel mogelijk wordt verwerkt in de richtlijnen aan scholen.

De Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS) is blij met het aangepaste OMT-advies over snottebellen op school. 'Door de ongelooflijke onzekerheid die er heerst, hadden wij erop aangedrongen dat duidelijker moest worden wat er wel en niet kan', zei AVS-voorzitter Petra van Haren zaterdag in het NOS Radio 1 Journaal. 'We willen het zekere voor het onzekere nemen en de risico's zo beheersbaar mogelijk maken. We zijn erg blij met deze duidelijkheid. Je moet iets doen om de zorgen weg te nemen.'

Miljoenste coronageval van Nederland

Het aantal coronagevallen in Nederland gaat zaterdag door de grens van 1 miljoen. Dat gebeurt bijna een jaar na het eerste geval, op dag 346 van de uitbraak in Nederland. Het werkelijke aantal gevallen is waarschijnlijk aanzienlijk hoger.

De teller stond vrijdag op 997.803 bevestigde besmettingen. In de afgelopen week kwamen er gemiddeld ongeveer 3900 gevallen per etmaal bij. Nederland is het 21ste land in de wereld met meer dan een miljoen positieve tests.

De eerste besmetting in Nederland werd op 27 februari vorig jaar vastgesteld bij een man uit het Brabantse Loon op Zand. Dit was dag 1 van de coronacrisis in Nederland. Half april, na de eerste golf, stond de teller op ruim 30.000 bevestigde gevallen.

Coronakaart

