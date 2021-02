Coronavirus: Leerplichtambtenaar niet direct in actie na heropening school

Sneeuw en ijspret: wat mag wel en wat niet?

Als mensen willen genieten van het winterse weer, blijft de oproep om zo min mogelijk mensen te ontmoeten en de reisbewegingen te beperken. Dat meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. 'Onder de huidige regels mag u naar buiten met mensen van uw eigen huishouden. Of alleen met één persoon van buiten uw eigen huishouden. Dat betekent dat sneeuwballen gooien met het eigen huishouden mag. Schaatsen mag, met één vriend of vriendin, dus in een groepje van twee mensen.'

Sportwedstrijden en andere evenementen zijn verboden. Toertochten of andere schaatswedstrijden zijn dus niet toegestaan. 'U kunt wel zelfstandig schaatsen, maar er mag geen tocht, wedstrijd of ander evenement georganiseerd worden', zegt het ministerie. Verder moeten schaatsverenigingen ervoor zorgen dat het niet te druk is. 'Bij vragen overleggen ze met de lokale autoriteiten. Burgemeesters kunnen bij drukte maatregelen treffen.'

Ook in de kou kan het coronavirus overspringen, benadrukt het ministerie.

Houd afstand.

Ga weg als het druk is en voorkom groepsvorming.

Zorg dat je voor het ingaan van de avondklok thuis bent.

Let op bij gladheid op de weg.

Gemeente Alphen zet streep door fietsvierdaagsen LAURA in juni en juli

De organisatie van de LAURA heeft een streep gezet door zowel de avond- als dagvierdaagse in juni en juli van dit jaar. De gemeente Alphen aan den Rijn geeft geen toestemming om beide evenementen door te laten gaan als gevolg van de coronapandemie, meldt mediapartner Studio Alphen.

Het is niet uitgesloten dat er helemaal geen fietstochten georganiseerd worden in 2021. De organisatie zegt te gaan overwegen om het festijn te verplaatsen naar een later moment in het jaar, mocht duidelijk worden dat het fietsspektakel dan wel door kan gaan.

Deelnemers van de LAURA fietsen in 2019 door het Groene Hart | Foto: Studio Alphen

Leerplichtambtenaar niet direct in actie na heropening school

Ouders die hun kind ondanks de heropening van de basisscholen toch thuishouden, bijvoorbeeld uit angst voor het coronavirus, hoeven niet direct de leerplichtambtenaar te vrezen. 'Hoewel de leerplichtambtenaar betrokken kan zijn en een rol kan spelen in het gesprek tussen de school en ouders, wordt niet handhavend opgetreden', meldt het ministerie van Onderwijs in een document met vragen en antwoorden over de openstelling.

Als kinderen vanaf maandag niet op school verschijnen omdat de ouders het niet aandurven, moeten de scholen contact leggen en samen naar een oplossing zoeken. Een alternatief onderwijsprogramma is dan een van de opties. Verder raadt het ministerie scholen aan om samen met andere organisaties uit bijvoorbeeld de jeugdgezondheidszorg 'te kijken hoe bijvoorbeeld de angst voor corona kan worden verminderd'. Pas als dit alles niet helpt én het kind niet deelneemt aan het aangeboden onderwijsprogramma, moet de school het verzuim melden.

Ziekenhuizen klaar met vaccinatie eerste 40.000 medewerkers

Ziekenhuizen hebben alle circa 40.000 medewerkers in de acute zorgsector die al in aanmerking kwamen voor een coronavaccin hun tweede prik gegeven. 'Zij zijn nu volledig gevaccineerd', laat het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) weten. Het gaat om een relatief klein, maar essentieel deel van het ziekenhuispersoneel, iets meer dan tien procent in totaal.

De zorgmedewerkers die nu met voorrang zijn gevaccineerd tegen het virus, werken op corona-afdelingen, de spoedeisende hulp, de intensive care en op de ambulance. Zij kregen van het kabinet voorrang na pleidooien van LNAZ-voorzitter Ernst Kuipers en ic-voorman Diederik Gommers, die betoogden dat dit personeel onmisbaar is in de coronacrisis.

OMT: basisschoolkinderen met klachten moeten toch thuisblijven

Basisschoolkinderen moeten bij verkoudheidsklachten toch thuisblijven en zich laten testen. Dat adviseert het Outbreak Management Team in een nieuwe handreiking over het zogenoemde snottebellenbeleid op scholen, die maandag weer open gaan. Kinderen tussen de vier en twaalf jaar moeten bij alle klachten die horen bij het coronavirus thuisblijven en getest worden, stelt het OMT. Dat geldt dus ook voor verkoudheidsklachten, zoals een loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn.

Een uitzondering is er wel voor kinderen die af en toe hoesten of bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts hebben zonder koorts en benauwdheid. 'Een kind met klachten dat niet is getest, mag weer naar de kinderopvang of school als het 24 uur volledig klachtenvrij is', zegt het OMT. Ook voor de allerkleinsten komt er een uitzondering. Kinderen van nul tot vier jaar mogen met verkoudheidsklachten nog wel gewoon naar de dagopvang en gastouderopvang. Demissionair onderwijsminister Arie Slob volgt het advies op over het aanscherpte 'snottebellenbeleid', schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. De PO-Raad meldt dat het nieuwe OMT-advies zo snel mogelijk wordt verwerkt in de richtlijnen aan scholen.

De Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS) is blij met het aangepaste OMT-advies over snottebellen op school. 'Door de ongelooflijke onzekerheid die er heerst, hadden wij erop aangedrongen dat duidelijker moest worden wat er wel en niet kan', zei AVS-voorzitter Petra van Haren zaterdag in het NOS Radio 1 Journaal. 'We willen het zekere voor het onzekere nemen en de risico's zo beheersbaar mogelijk maken. We zijn erg blij met deze duidelijkheid. Je moet iets doen om de zorgen weg te nemen.'

Miljoenste coronageval van Nederland

Het aantal coronagevallen in Nederland gaat zaterdag door de grens van 1 miljoen. Dat gebeurt bijna een jaar na het eerste geval, op dag 346 van de uitbraak in Nederland. Het werkelijke aantal gevallen is waarschijnlijk aanzienlijk hoger.

De teller stond vrijdag op 997.803 bevestigde besmettingen. In de afgelopen week kwamen er gemiddeld ongeveer 3900 gevallen per etmaal bij. Nederland is het 21ste land in de wereld met meer dan een miljoen positieve tests.

De eerste besmetting in Nederland werd op 27 februari vorig jaar vastgesteld bij een man uit het Brabantse Loon op Zand. Dit was dag 1 van de coronacrisis in Nederland. Half april, na de eerste golf, stond de teller op ruim 30.000 bevestigde gevallen.

