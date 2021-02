Coronavirus: RIVM ziet breed draagvlak voor avondklok

RIVM ziet breed draagvlak voor avondklok

Een grote meerderheid van de Nederlanders (80 procent) staat achter de avondklok. Maar dat het maximumaantal bezoekers per huishouden door het kabinet is teruggebracht van twee naar één, daar heeft maar de helft (50 procent) begrip voor. Dat meldt gezondheidsinstituut RIVM op basis van onderzoek naar het draagvlak onder de bevolking voor de coronamaatregelen en de naleving van de regels. De steekproef werd uitgevoerd tussen 26 januari en 1 februari.

Waar begin vorige maand, tijdens een eerdere peiling, nog ruim 90 procent aangaf zich aan de regel van twee bezoekers per dag te houden, is dat gedaald naar 80 procent sinds maximaal een persoon op bezoek mag komen. Vier op de tien ondervraagden geven volgens het RIVM nu aan helemaal geen bezoek te hebben ontvangen.

Bijna alle Nederlanders (94 procent) zeggen zich ook echt aan de avondklok te houden. Er zijn wel verschillen in de diverse leeftijdsgroepen: zes op tien jongeren (16-24 jaar) zegt binnen te blijven. Onder mensen van 55 jaar en ouder zijn dat er meer: negen op de tien.

Burgemeesters: geen evenementen op het ijs

Festiviteiten op het ijs die veel schaatsers of veel toeschouwers trekken zijn onder de huidige coronamaatregelen niet mogelijk. Burgemeesters zullen er geen vergunning voor afgeven. Dergelijke bijeenkomsten zijn ook al gauw een evenement en dat is in elk geval verboden. Dat hebben de 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen maandag met elkaar besproken.

'IJsclubs moeten nu geen ijsfeesten willen organiseren. Dat is binnen de geldende coronaregels niet te doen. Alleen al de verplichte 1,5 meter afstand tussen mensen maakt het bijna onmogelijk', aldus voorzitter Hubert Bruls.

Veel minder nieuwe coronagevallen na sluiting teststraten

Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn slechts 2273 nieuwe coronagevallen geregistreerd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Op zondag waren alle teststraten dicht vanwege het winterweer. Laboratoria en GGD's verwerkten nog wel de uitslagen van tests van zaterdag.

Het RIVM denkt dat de sluiting van de teststraten ook nog effect kan hebben op de cijfers van dinsdag en woensdag, en dus ook op de weekcijfers die het instituut dinsdag naar buiten brengt.

Avondklok wordt verlengd tot en met 2 maart

De avondklok wordt verlengd tot en met 2 maart. Dat maakt het kabinet later maandag bekend, bevestigen ingewijden na berichtgeving van de Telegraaf. Daarmee loopt de spertijd net zo lang door als de rest van de maatregelen die sinds het begin van de strenge lockdown van kracht zijn.

Het kabinet kijkt wel over twee weken of de maatregel mogelijk toch eerder van tafel kan. Dat zegt justitieminister Ferd Grapperhaus na overleg met ministers over de coronamaatregelen. 'Als er aanleiding is om er eerder mee te stoppen, dan zullen we dat ook doen. Omdat het zo'n uitzonderlijke, aparte bevoegdheid is, en in een andere wet is geregeld, gaan we het afzonderlijk beoordelen.'

Testlocatie Alphen dicht, bij GGD Haaglanden alles open

De GGD Haaglanden gaat vanaf dinsdag weer op alle locaties vaccineren en testen. Door het winterweer zijn de locaties op maandag nog beperkt open. De GGD Hollands Midden heeft besloten de testlocatie in Alphen aan den Rijn voorlopig te sluiten, omdat het daar door het winterweer te gevaarlijk is geworden.

De GGD Haaglanden begint maandag om 12.00 uur weer met vaccineren op twee locaties; het Cars Jeans Stadion van ADO Den Haag en op de nieuwe locatie op de Sportlaan in Den Haag. Hier worden maandag de eerste mensen ingeënt. Dinsdag gaat het vaccineren hier volledig door. Mensen kunnen gewoon naar hun afspraak komen.

Bijna zevenduizend boetes voor overtreden avondklok

De politie schreef in Nederland afgelopen week in totaal 6959 boetes uit voor het niet naleven van de avondklok. In totaal werden er 8130 mensen bekeurd voor het overtreden van de coronaregels. De overige boetes waren onder meer voor het niet voldoen aan de mondkapjesplicht. Daarnaast kregen nog eens 463 mensen een waarschuwing omdat ze zich niet aan de coronaregels hielden.

'Autoverzekering niet omlaag ondanks minder schade'

Autoverzekeringen zijn in doorsnee niet goedkoper geworden ondanks dat er vorig jaar minder schades werden gemeld. De meeste autoverzekeraars verlaagden hun premies niet, blijkt uit een onderzoek van de financiële vergelijkingssite Geld.nl.

Dat er minder schades werden geclaimd is het gevolg van de coronacrisis en de lockdownmaatregelen waardoor minder mensen de weg op gingen. Geld.nl benaderde vijftien autoverzekeraars, waarvan er elf een reactie hebben gegeven. Hieruit blijkt dat ze bijna allemaal zien dat er in 2020 minder schades zijn geclaimd dan een jaar eerder.

De verzekeraars geven verschillende redenen om de premies niet te verlagen. Zo zou het totaalbedrag per schade nog steeds hoog zijn en zal dit in de toekomst verder stijgen. Een aantal verzekeraars zou hebben aangegeven dat het aantal schades in de coronaperiode slechts één van de factoren is die op de lange termijn meewegen in de premies. Deze verzekeraars kiezen er bewust voor de premies op de langere termijn stabiel te houden. Zo hoeven de premies ook niet direct fors omhoog als het aantal schades hoger uitvalt.

Basisscholen weer open: 'Benieuwd in hoeverre maatregelen mogelijk zijn'

De basisschoolleerlingen mogen maandag voor het eerst dit jaar weer naar school. Nadat de scholen vanwege de coronamaatregelen vlak voor de kerstvakantie op thuisonderwijs overgingen, mogen de scholen weer fysiek lesgeven. Dit gaat wel gepaard met extra maatregelen. Ilse van Meurs, lerares op de Koningin Julianaschool in De Lier is benieuwd. 'Het zijn flinke aanpassingen waar we aan moeten voldoen', legt ze uit.

De regel waar ze het meeste moeite mee verwacht is het onderling afstand houden. 'We proberen de groepen zoveel mogelijk gescheiden te houden, maar of dat ook echt gaat lukken? Op de gang komen ze elkaar toch tegen en ze maken ook allemaal gebruik van hetzelfde WC-hokje. Dus hier ben ik vooral heel erg benieuwd naar.'

Kabinet praat alsnog over avondklok na afgelast Catshuisoverleg

Het kabinet praat maandag alsnog over de avondklok en andere coronamaatregelen, nadat het Catshuisoverleg van zondag werd afgelast vanwege het barre weer. Een groot deel van het kabinet overlegt in de ochtend op premier Mark Ruttes ministerie van Algemene Zaken met RIVM-baas Jaap van Dissel.

Later op de middag komt het kabinet weer bij elkaar. Dan worden ook besluiten genomen. Het overleg in de ochtend is informeel en zonder besluitvorming, net zoals het Catshuisoverleg altijd is.

Vooralsnog loopt de avondklok af op woensdagochtend om 04.30. Als de maatregel wordt verlengd, dan is het niet zeker dat er eerst een Kamerdebat over komt, zeggen ingewijden. Als er wel over wordt gedebatteerd, dan gebeurt dat waarschijnlijk dinsdag. Er lijkt al wel een meerderheid voor een verlenging.

'Nederlandse jongeren zien op tegen komende coronatijd'

Veel jongeren van 16 tot en met 30 jaar zien op tegen de komende maanden waarin we nog met het coronavirus te maken zullen hebben: ruim 7 op de 10 (72 procent). Van de jongeren die zeggen regelmatig of vaker met gevoelens van eenzaamheid of somberheid te kampen, is dit 90 procent. Dat stelt het Rode Kruis op basis van online-onderzoek onder 713 Nederlanders in die leeftijdscategorie.

Het aandeel jongeren dat zich tijdens de coronacrisis eenzaam, somber of angstig voelt, is groot, zegt het Rode Kruis: 60 procent heeft minimaal af en toe te maken met eenzaamheid en 23 procent regelmatig tot bijna altijd. 73 procent voelt zich weleens somber en 30 procent zelfs regelmatig of vaker. In vergelijking met eenzelfde onderzoek in oktober vorig jaar, zijn deze cijfers gestegen.

Door alle coronamaatregelen hebben jongeren minder dates en minder seks. En dat belemmert de relationele en seksuele ontwikkeling van een deel van hen. Singles die nog wel seks hebben, hebben dat vaker met een zogenoemd seksmaatje. Dat blijkt uit onderzoek van Rutgers Kenniscentrum seksualiteit en Soa Aids Nederland onder ruim 4000 jongeren van 16 tot 20 jaar.

'De beperking van sociale contacten van jongeren legt ook hun liefdesleven stil', aldus onderzoeker Hanneke de Graaf van Rutgers. 'Jongeren hebben daarom minder mogelijkheden om te experimenteren met en te genieten van seks, terwijl dat op deze leeftijd cruciaal is. Dit is extra zorgelijk, omdat dit nu al zo lang duurt. Tegelijkertijd zien we dat het welbevinden van jongeren afneemt, wat wellicht ook te maken heeft met het gemis aan liefde en seks.'

Aantal basisscholen en kinderopvang gaan weer open

Een groot aantal basisscholen en kinderopvanglocaties gaan maandag weer open, nadat ze half december de deuren sloten voor fysiek onderwijs wegens het coronavirus.

Volgens minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) is het "belangrijk dat kinderen weer naar school kunnen om goed les te krijgen". De bewindsman noemt de risico's voor besmetting "beperkt". Omdat er toch leraren zijn die zich zorgen maken over hun gezondheid, gelden extra maatregelen op de scholen. Zo werken kinderen in de klas in kleine groepjes of in koppels en gebeurt buitenspelen alleen met de eigen klas. Voor kinderen van groep 7 en 8 geldt het advies dat ze buiten de klas een mondkapje dragen.

Door het slechte winterweer hebben een groot aantal basisscholen besloten om maandag nog niet open te gaan. Omdat docenten hun school niet of maar moeilijk kunnen bereiken hebben ze besloten om nog langer thuisonderwijs te geven of de leerlingen een dagje sneeuwvrij te geven.

Geen nieuwe coronacijfers, eerdere testresultaten wel verwerkt

Omdat alle coronateststraten zondag gesloten waren vanwege het winterweer, brengt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maandag alleen cijfers naar buiten over coronatesten die al eerder zijn afgenomen en waarvan de resultaten nog niet waren verwerkt. Zoals gebruikelijk komt het instituut om 15.15 met een update. Die is gebaseerd op de laatste gegevens die de GGD'en in het land hebben doorgegeven.

Het cijfer van maandag is dus niet te vergelijken met eerdere dagelijkse cijfers over de verspreiding van het virus. Het RIVM denkt dat de sluiting van de teststraten van zondag ook nog effect kan hebben op de cijfers van dinsdag en woensdag.

Enige vertraging in het doorgeven van de testresultaten is gebruikelijk. Daardoor gaan de dagelijkse cijfers sowieso nooit alleen over de 24 uur ervoor.

Digitaal overleg burgemeesters over avondklok en demonstreren

Het Veiligheidsberaad bespreekt maandag een advies van het Outbreak Management Team over demonstreren. De 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio hadden het OMT gevraagd om dat advies, omdat ze willen weten op welke manier demonstreren verantwoord is qua volksgezondheid in tijden van corona. Demonstreren is een grondrecht in Nederland. De burgemeesters komen niet fysiek maar digitaal bij elkaar, vanwege het winterweer. Het overleg is tussen 15.00 en 16.00 uur.

De burgemeesters gaan het tijdens hun bijeenkomst in Utrecht ook hebben over het bestel- en afhaalsysteem dat winkels vanaf woensdag kunnen gebruiken. Klanten mogen vanaf woensdag online of telefonisch producten bestellen bij niet-essentiële winkels en die daar later afhalen ('click & collect'). De winkels zijn dan niet geopend, maar kunnen toch contact onderhouden met klanten. Het Veiligheidsberaad gaat nader in op de regels voor dit systeem en de handhaving daarvan.

