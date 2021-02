Coronavirus: Lerarenvakbond vindt heropening basisscholen onverantwoord

Inspectie wil strengere eisen vervoer coronavaccins

Een aantal coronavaccins is op amateuristische wijze vervoerd onder meer door de plaatselijke krokettenleverancier. Sommige andere vaccins zijn zodanig door elkaar geschud dat ze moesten worden vernietigd, meldt het AD. De inspectie wil nu strengere transporteisen.

Op beelden is bijvoorbeeld te zien hoe een plaatselijke krokettenleverancier een zorginstelling helpt bij het vervoer van het Pfizer/BioNTech-vaccin waarbij het uiterst belangrijk is dat het goed gekoeld blijft.

'Inmiddels heeft de IGJ helaas enkele incidenten gezien, zowel tijdens onze eigen inspecties als via filmpjes op social media', erkent woordvoerder Mariël van Dam van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. 'Covid-vaccins zijn schaars en als door problemen tijdens het vervoer vaccins niet meer bruikbaar zijn, dan is dat erg onwenselijk.'

De brancheorganisatie van farmaceutische groothandels BG Pharma reageert geschokt op de 'dramatische' en 'amateuristische' wijze van vervoer van de schaarse coronavaccins. 'De aangeboden hulp is natuurlijk goed bedoeld, maar het vervoer van een delicaat vaccin is iets anders dan een broodje kroket', zegt voorzitter Léon Tinke.

Weekcijfers RIVM vertekend door sluiten teststraten

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt dinsdag hoeveel nieuwe coronagevallen in de afgelopen week zijn geregistreerd. Het aantal zal lager liggen dan dat van vorige week, maar dat komt vooral doordat de teststraten zondag dicht waren vanwege het winterweer. Op maandag waren veel locaties weer open, maar het is niet bekend hoeveel mensen vanwege de sneeuw hebben besloten toch maar niet naar een teststraat te gaan. Daardoor is het moeilijk om aan de hand van de weekcijfers vast te stellen hoe de uitbraak in Nederland ervoor staat.

Het RIVM meldde vorige week dat het 28.628 meldingen van positieve tests had gekregen in de zeven dagen ervoor. Voor het eerst sinds begin oktober bleef het weekcijfer onder de 30.000. Het was de zesde week op rij waarin het aantal positieve tests daalde. Die daling komt door de coronamaatregelen van half december, maar het cijfer had nog lager kunnen zijn als de Britse variant er niet was geweest, aldus het RIVM.

In de zes dagen na die update zijn 22.911 bevestigde besmettingen gemeld. Tussen zondagochtend en maandagochtend kwamen er 2273 gevallen bij. Het RIVM verwacht dat de sluiting van de teststraten ook dinsdag en woensdag terug te zien is in de cijfers.

Ruim 13.000 huisartsen gevaccineerd met Moderna

De ziekenhuizen hebben tot nu toe 13.600 huisartsen en medewerkers van huisartsenposten gevaccineerd. Ze hebben een eerste vaccin van Moderna gekregen. Dat meldt het Landelijke Netwerk Acute Zorg (LNAZ).

Vorige week is volgens het LNAZ de tweede lichting vaccins aangeleverd. Zaterdag zijn de ziekenhuizen s avonds doorgegaan met vaccineren vanwege de voorspelde code rood op zondag vanwege de zware sneeuwval. Daardoor zijn de geplande vaccinaties voor het weekend vrijwel allemaal gezet, aldus het netwerk.

De Landelijke Huisartsenvereniging heeft aangedrongen op een snellere vaccinatie van huisartsen omdat zij een belangrijke rol hebben in de acute zorg.

Vakbond vindt heropening basisscholen onverantwoord

Vakbond Leraren in Actie (LIA) is niet blij met het besluit van het kabinet om basisscholen en het speciaal (basis)onderwijs weer volledig te heropenen. 'Dat is niet veilig, niet verantwoord en niet aanvaardbaar', aldus de bond in een open brief aan minister Arie Slob van Onderwijs.

De bond pleit er bij minister Slob voor dat alleen les wordt gegeven aan halve klassen, waarbij leerlingen om en om aanwezig zijn, of dat scholen er voor zorgen dat hele klassen beurtelings om de dag op school aanwezig zijn. Alleen dan zouden kinderen op voldoende afstand van elkaar in de klas kunnen zitten en 'dat zou enigszins in de buurt van verantwoord en aanvaardbaar kunnen komen'.

