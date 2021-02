Coronavirus: Sporthal in Nieuwerkerk aan den IJssel nieuwe vaccinatielocatie GGD

Sporthal in Nieuwerkerk aan den IJssel nieuwe vaccinatielocatie GGD

De GGD Hollands Midden start deze week met de voorbereidingen voor de opbouw van de vaccinatielocatie in sporthal de Kleine Vink in Nieuwerkerk aan den IJssel. Waarschijnlijk wordt de Kleine Vink in maart of april in gebruik genomen. De openingsdatum hangt af van de beschikbaarheid van de vaccins. De locatie moet gereed zijn zodat er gelijk gevaccineerd kan worden als het RIVM het sein geeft dat de vaccins beschikbaar zijn.

De Kleine Vink wordt naar verwachting tot oktober 2021 gebruikt als vaccinatielocatie en wordt door de medewerkers (GGD’ers, artsen, beveiligers) van GGD Hollands Midden gerund.

'Jongeren bezorgd om hun professionele ontwikkeling in coronatijd'

Jonge werknemers maken zich zorgen om hun professionele ontwikkeling nu er veelal thuis wordt gewerkt. Ook missen ze de verbinding met de organisatie en voelen ze zich vaak eenzaam. Dat stelt VCP Young Professionals (VCP YP), de jongerenorganisatie van vakbond VCP. Die vindt dat de gevolgen van thuiswerken voor jongeren door minister Koolmees worden miskend.

Jongeren zijn volgens VCP YP bang dat ze minder snel kunnen leren nu ze thuiswerken en dat ze daardoor stilstaan in hun carrière. Ook voelen ze zich onzichtbaar en dat levert stress op. Het kantoor biedt voor hen juist een plek om een netwerk op te bouwen en te leren van meer ervaren collega's. 'Jongeren hebben behoefte aan meer persoonlijk contact met ervaren collega’s, maar door het langdurig thuiswerken is daar minder aandacht voor', zegt Sacha Heemskerk van VCP YP.

Leraren verdeeld over doorgaan centrale examens

Minder dan de helft (45 procent) van de leraren wil dat de centrale eindexamens dit jaar doorgaan op de manier die onderwijsminister Arie Slob in december heeft afgekondigd, komt naar voren uit een enquête van de Algemene Onderwijsbond onder 7500 leden.

Ongeveer 30 procent van de docenten wil juist dat er geen eindexamens worden gehouden, dus dat leerlingen slagen of zakken op basis van de schoolexamens. En zo’n 25 procent wil dat er alleen examens worden afgenomen in de kernvakken, al dan niet aangevuld met een profielvak.

Slob stelde in december voor om eindexamenleerlingen dit schooljaar vanwege de coronacrisis meer ruimte te geven om hun examens te doen. Zo kunnen ze hun examens spreiden over meerdere tijdsvakken en krijgen ze een extra herkansing. De minister neemt later deze week een besluit hierover.

WHO-team: markt Wuhan mogelijk niet bron uitbraak coronavirus

De uitbraak van het coronavirus is mogelijk niet begonnen bij de voedselmarkt in de Chinese stad Wuhan. Dat zeggen de voorzitters van het onderzoeksteam van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in China tijdens een persconferentie. Er was in de miljoenenstad al sprake van een bredere uitbraak en het is nog niet vast te stellen waar die begon.

Zowel op een aantal markten als daarbuiten waren er besmettingen met het coronavirus, zegt de Chinese onderzoeker Liang Wannian. Volgens hem is het virus voor december 2019 niet vastgesteld in Wuhan, zo zei hij ook.

Verder is het onwaarschijnlijk dat het coronavirus in een lab is ontstaan, aldus onderzoeker Peter Ben Embarek. Het virus is waarschijnlijk overgesprongen van dier op mens. Van welke diersoort het virus afkomstig is, moet ook nog nader worden onderzocht. Het zou kunnen gaan om meerdere soorten.

Bestuur blijft bij standpunt: geen Elfstedentocht

Ook nu de schaatskoorts sterk oploopt in Nederland, blijft het bestuur van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden vierkant achter het eerder ingenomen standpunt staan: een Elfstedentocht is niet mogelijk in de huidige pandemie. 'Voor 100 procent, daar is geen twijfel over mogelijk', zegt voorzitter Wiebe Wieling tegen het ANP.

'Maandag is de Vierdaagse in Nijmegen afgelast. Voor de goede orde, dan hebben we het over juli. Als je weet wat het betekent om toertochten toe te staan gelet op het coronavirus, dan moet je je eerst wel drie keer achter je oren krabben of je dat wel wilt doen. Een Elfstedentocht in deze situatie, met een miljoen bezoekers, 25.000 deelnemers en duizenden vrijwilligers en bewegingen van mensen door het land, dat kan gewoon niet. Dat snapt denk ik ieder redelijk weldenkend mens.'

Wieling: 'We begrijpen de bewegingen die in Nederland nu rond de Elfstedentocht plaatsvinden. Maar daar kunnen wij niet zoveel mee. Of een alternatieve versie uitgesloten blijft? Dat is geen Elfstedentocht. Ook daar is bij ons niks in veranderd.'

Inspectie bezorgd over amateuristisch transport vaccins

De gezondheidsinspectie maakt zich zorgen over coronavaccins die soms op amateuristische wijze worden vervoerd. Daardoor zijn de vaccins mogelijk niet meer bruikbaar. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) wil nu strengere vervoerseisen.

Het AD bracht dinsdag naar buiten dat coronavaccins niet altijd even professioneel worden vervoerd, na onderzoek van verschillende video’s waarop het transport is vastgelegd. Op beelden is bijvoorbeeld te zien hoe een plaatselijke krokettenleverancier een zorginstelling helpt bij het vervoer van het Pfizer/BioNTech-vaccin waarbij het uiterst belangrijk is dat het goed gekoeld blijft. Sommige vaccins bleken dusdanig door elkaar geschud dat ze moesten worden vernietigd.

'We gaan samen met het RIVM meer duidelijkheid geven over het goed vervoeren van vaccins', zegt een woordvoerster van de IGJ naar aanleiding van de berichtgeving. Zij wijst erop dat zogenoemde mRNA-vaccins heel gevoelige producten zijn. 'Je ziet aan de buitenkant niet wanneer het niet meer werkt. Dat merk je alleen wanneer er achteraf toch meer mensen ziek worden', aldus de woordvoerster.

LSVb: jaar gratis studeren voor iedereen

De Tweede Kamer stemt dinsdag zeer waarschijnlijk officieel in met een voorstel om studenten die door de coronacrisis studievertraging oplopen een jaar extra studietijd te geven, zonder dat ze daar college- en lesgeld voor hoeven te betalen. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) vindt dat nog niet genoeg. Iedere student in het hoger onderwijs moet een jaar extra en kosteloos kunnen studeren, aldus de club.

'Elke student is op een bepaalde manier gedupeerd. De een heeft studievertraging opgelopen, anderen hebben hoge studieschulden moeten aangaan door het verlies van een bijbaan', legt voorzitter Lyle Muns de wens uit. 'Bovendien geldt een overheersend gevoel van gemis. Zowel in brede ontwikkeling als op het gebied van onderwijskwaliteit.'

Het 'verloren jaar' moet kunnen worden overgedaan, zegt Muns. 'Jongeren vangen de hardste klappen van de coronacrisis, maar krijgen de minste steun. Tevens zien de arbeidsmarktperspectieven er niet goed uit. De kosten van het eenmalig schrappen van het collegegeld en het verlengen van de studiefinanciering staat in schril contrast met de tientallen miljarden die vrijgemaakt zijn voor steunpakketten voor werknemers en werkgevers.'

Inspectie wil strengere eisen vervoer coronavaccins

Een aantal coronavaccins is op amateuristische wijze vervoerd onder meer door de plaatselijke krokettenleverancier. Sommige andere vaccins zijn zodanig door elkaar geschud dat ze moesten worden vernietigd, meldt het AD. De inspectie wil nu strengere transporteisen.

Op beelden is bijvoorbeeld te zien hoe een plaatselijke krokettenleverancier een zorginstelling helpt bij het vervoer van het Pfizer/BioNTech-vaccin waarbij het uiterst belangrijk is dat het goed gekoeld blijft.

'Inmiddels heeft de IGJ helaas enkele incidenten gezien, zowel tijdens onze eigen inspecties als via filmpjes op social media', erkent woordvoerder Mariël van Dam van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. 'Covid-vaccins zijn schaars en als door problemen tijdens het vervoer vaccins niet meer bruikbaar zijn, dan is dat erg onwenselijk.'

De brancheorganisatie van farmaceutische groothandels BG Pharma reageert geschokt op de 'dramatische' en 'amateuristische' wijze van vervoer van de schaarse coronavaccins. 'De aangeboden hulp is natuurlijk goed bedoeld, maar het vervoer van een delicaat vaccin is iets anders dan een broodje kroket', zegt voorzitter Léon Tinke.

Weekcijfers RIVM vertekend door sluiten teststraten

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt dinsdag hoeveel nieuwe coronagevallen in de afgelopen week zijn geregistreerd. Het aantal zal lager liggen dan dat van vorige week, maar dat komt vooral doordat de teststraten zondag dicht waren vanwege het winterweer. Op maandag waren veel locaties weer open, maar het is niet bekend hoeveel mensen vanwege de sneeuw hebben besloten toch maar niet naar een teststraat te gaan. Daardoor is het moeilijk om aan de hand van de weekcijfers vast te stellen hoe de uitbraak in Nederland ervoor staat.

Het RIVM meldde vorige week dat het 28.628 meldingen van positieve tests had gekregen in de zeven dagen ervoor. Voor het eerst sinds begin oktober bleef het weekcijfer onder de 30.000. Het was de zesde week op rij waarin het aantal positieve tests daalde. Die daling komt door de coronamaatregelen van half december, maar het cijfer had nog lager kunnen zijn als de Britse variant er niet was geweest, aldus het RIVM.

In de zes dagen na die update zijn 22.911 bevestigde besmettingen gemeld. Tussen zondagochtend en maandagochtend kwamen er 2273 gevallen bij. Het RIVM verwacht dat de sluiting van de teststraten ook dinsdag en woensdag terug te zien is in de cijfers.

Ruim 13.000 huisartsen gevaccineerd met Moderna

De ziekenhuizen hebben tot nu toe 13.600 huisartsen en medewerkers van huisartsenposten gevaccineerd. Ze hebben een eerste vaccin van Moderna gekregen. Dat meldt het Landelijke Netwerk Acute Zorg (LNAZ).

Vorige week is volgens het LNAZ de tweede lichting vaccins aangeleverd. Zaterdag zijn de ziekenhuizen s avonds doorgegaan met vaccineren vanwege de voorspelde code rood op zondag vanwege de zware sneeuwval. Daardoor zijn de geplande vaccinaties voor het weekend vrijwel allemaal gezet, aldus het netwerk.

De Landelijke Huisartsenvereniging heeft aangedrongen op een snellere vaccinatie van huisartsen omdat zij een belangrijke rol hebben in de acute zorg.

Vakbond vindt heropening basisscholen onverantwoord

Vakbond Leraren in Actie (LIA) is niet blij met het besluit van het kabinet om basisscholen en het speciaal (basis)onderwijs weer volledig te heropenen. 'Dat is niet veilig, niet verantwoord en niet aanvaardbaar', aldus de bond in een open brief aan minister Arie Slob van Onderwijs.

Kinderen op een basisschool voor de noodopvang. | Foto: ANP

De bond pleit er bij minister Slob voor dat alleen les wordt gegeven aan halve klassen, waarbij leerlingen om en om aanwezig zijn, of dat scholen er voor zorgen dat hele klassen beurtelings om de dag op school aanwezig zijn. Alleen dan zouden kinderen op voldoende afstand van elkaar in de klas kunnen zitten en 'dat zou enigszins in de buurt van verantwoord en aanvaardbaar kunnen komen'.

