Coronavirus: Koningsspelen in aangepaste vorm door, coronapatiënten LUMC herstellen goed

We zitten middenin een lockdown vanwege het coronavirus. Volg hier het belangrijkste coronanieuws van vandaag.

Coronapatiënten LUMC herstellen goed

Coronapatiënten die in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) terechtkomen herstellen over het algemeen 'vrij goed', ook na een verblijf op de intensive care. Die conclusie trokken artsen van het ziekenhuis na een analyse van 81 patiënten die tijdens de eerste golf in het LUMC terecht kwamen. Van die 81 kwamen er 34 op de intensive care (IC) te liggen. Zes weken na ontslag bleek dat het virus bij alle patiënten volledig uit het lichaam was verdwenen.

Veel ex-patiënten kampen nog altijd met vermoeidheid en kortademigheid, maar daar blijft het bij. Langdurige psychische klachten kwamen na zes weken relatief weinig voor. Bij 17 procent van de patiënten is risico op depressie geconstateerd. Dat geldt voor zowel IC-patiënten als patiënten die alleen op de verpleegafdeling hebben gelegen.

Koningsspelen gaan in aangepaste vorm door

De 9e editie van de Koningsspelen op vrijdag 23 april zullen ondanks de coronamaatregelen tóch wel in aangepaste vorm door kunnen gaan. Scholen in het primair onderwijs die willen meedoen kunnen zich vanaf vandaag officiëel inschrijven. Omdat corona voor veel eenzaamheid heeft gezorgd, staan de Koningsspelen in het thema IK+JIJ=WIJ. Scholen mogen zelf kiezen hoe ze de dag willen invullen. Van de organisatie krijgen zij dan de middelen om dat te doen.

Hoewel de Koningsspelen wel door mogen gaan, is het gezamelijke Koningsontbijt op de scholen verplaatst naar volgend jaar. Binnen de huidige adviezen en maatregelen ziet de organisatie nu geen manier om het onbijt op een veilige manier te houden.

Zorgen bij OMT-leden over verkiezingen

Deskundigen uit het Outbreak Management Team (OMT) maken zich zorgen over het risico van het houden van verkiezingen midden in een mogelijke derde coronagolf.

Het kabinet heeft het OMT nog niet om advies gevraagd over of en hoe de verkiezingen kunnen doorgaan, maar verschillende leden vinden dat het OMT de potentiële gevolgen ervan moet bespreken en doorrekenen, blijkt uit een rondgang van NRC. Het heeft gewoon risico's, die' moet je becijferen', zegt arts-microbioloog en OMT-lid Jan Kluytmans.

Het kabinet heeft tot nu toe, gesteund door de Tweede Kamer, steeds gezegd dat de verkiezingen op 15, 16 en 17 maart met de nodige voorzorgsmaatregelen kunnen doorgaan. Vorige week pleitte een aantal burgemeesters in NRC wel voor uitstel.

Daar maakte waarnemend burgemeester Aptroot van Voorschoten zich erg boos over, liet hij op Twitter weten. 'Vijf burgemeesters van de 350 gaan roeptoeteren. Wat een ergerlijk gedrag.'

Opnieuw problemen met ICT-systeem van de GGD

Er zijn opnieuw problemen met het ICT-systeem van de GGD. Dit keer gaat het om de beveiliging van coronatest.nl, de site waarop mensen een testafspraak kunnen maken of een uitslag van een coronatest kunnen vinden.

Om in te loggen op de site is een DigiD nodig. Volgens toezichthouder Logius voldoet het systeem op zes punten niet, meldt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer. Er is volgens de toezichthouder 'geen sprake van een onveilige situatie'.

Coronakaart

Hoeveel besmettingen waren er in jouw gemeente? Op ons coronadashboard zie je onder andere het huidige risiconiveau van jouw regio en de dagelijkse ziekenhuisopnames.