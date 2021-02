Coronavirus: Opgenomen coronapatiënten uit de eerste golf herstellen goed, ziet LUMC

'Coronapatiënten LUMC herstellen goed'

De opgenomen coronapatiënten van het LUMC herstellen over het algemeen vrij goed. Dat blijkt uit onderzoek van het Leidse ziekenhuis. Het gaat om patiënten die tijdens de eerste golf in het ziekenhuis lagen. Artsen onderzochten hoe het nu gaat met de longen, maar keken ook naar het hart, ontstekingswaarden en psychische klachten. Op al die fronten ging het bij patiënten zo'n zes weken na het ontslag uit het ziekenhuis vrij goed, vertelt Anna Roukens, internernist-infectioloog bij het LUMC.

Wel hadden oud-patiënten soms nog klachten als vermoeidheid, maar er waren bij het onderzoek geen afwijkingen te zien. Het is nog onduidelijk waar die klachten dan precies vandaan kwamen. Het LUMC houdt de eerste golf-patiënten nog langer in de gaten.

'Tienduizenden Nederlanders zijn aan het revalideren van corona'

Op zijn minst enkele tienduizenden Nederlanders kampen maanden na hun coronabesmetting nog met zware klachten. Uit onderzoek van het AD blijkt dat fysiotherapeuten minstens 28.000 coronagevallen onder behandeling hebben. Huisartsenvereniging NHG schat het aantal revaliderende coronapatiënten tot nu toe op 40.000, en dan moeten de mensen uit de tweede golf grotendeels nog komen.

Het gaat om mensen tussen de 20 en 60 jaar, die de ziekte veelal thuis doormaakten. Een onderbelicht en grotendeels onbegrepen probleem, stellen artsen die zich bezighouden met de nazorg van deze groeiende groep. Vooral voor jonge mensen is de kans dat corona ze op deze manier treft veel groter dan dat ze door het virus in het ziekenhuis belanden.

Zorgverzekeraars Nederland vergoedde tot en met november aan ruim 1100 mensen herstelzorg vanuit het basispakket, en zegt dat het aantal mensen dat daar gebruik van maakt blijft groeien. Hevige moeheid en concentratieproblemen zien artsen vooral bij veel mensen terug.

Kabinet gaat OMT geen advies vragen over de verkiezingen

Het kabinet gaat het Outbreak Management Team (OMT) niet vragen om een advies over de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer. 'Dat gaan we niet vragen', zei premier Mark Rutte woensdag in het televisieprogramma Op1.

In NRC Handelsblad laten leden van het OMT weten bezorgd te zijn over de verkiezingen van medio maart. Die vinden mogelijk plaats in een derde golf. Verschillende leden pleiten ervoor om de potentiële gevolgen door te laten rekenen.

Het kabinet maar ook de Tweede Kamer ziet er niets in om de verkiezingen uit te stellen. 'We doen er alles aan om de verkiezingen veilig te laten verlopen. Het is gewoon belangrijk dat de democratie goed kan functioneren', zei de premier.

'Het lukt scholen nauwelijks om in kleine groepjes te werken'

Bijna negen op de tien scholen lukt het niet of alleen enigszins om in vaste, kleinere groepjes te werken. Schoolleiders vinden dat dit dringende advies van het ministerie van Onderwijs echter lastig uitvoerbaar, zo blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS), ingezien door het AD.

Lerares geeft les op een basisschool | Foto: ANP

Ook kiezen niet alle scholen ervoor om leerlingen van groep 7 en 8 een mondkapje te laten dragen. Op amper de helft van de scholen is dit het geval, meestal alleen in de gangen. Op 66 procent van de scholen dragen leerkrachten een mondkapje, op 33 procent van de scholen gebeurt dat niet.

Gemiddeld ontbreekt op de scholen 2 procent van de leerlingen vanwege klachten die op corona kunnen duiden; kinderen met een snottebel moeten thuisblijven. Twee derde van de scholen zegt 'goed of voldoende' zicht te hebben op de voortgang van de leerlingen. Ruim de helft bleef op niveau, 20 procent van de scholieren liep vertraging op en 16 procent had al een achterstand. Ook bleek 11 procent van de kinderen juist sneller vooruit te zijn gegaan.

Ziekteverzuim gestegen tot hoogste niveau in 18 jaar

Het ziekteverzuim onder Nederlandse werknemers is sinds 2002 niet zo hoog geweest als in de laatste drie maanden van vorig jaar. De meeste ziekmeldingen kwamen van zorgmedewerkers in verpleeghuizen, die al langer zeggen te kampen met coronagevallen onder personeel. In de horeca steeg het ziekteverzuim ook hard, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het ziekteverzuim in het vierde kwartaal van 2020 was 4,9 procent, wat betekent dat per duizend werkdagen 49 dagen verloren gingen aan ziekmeldingen. In het slotkwartaal 2019 was het ziekteverzuim nog 4,4 procent. Volgens het CBS heeft het coronavirus hoogstwaarschijnlijk voor een forse toename gezorgd.

