Coronavirus: Miljoenen voor examenbegeleiding, extra onvoldoende toegestaan

Docenten lopen kans dat ze komende zomer tot in de in de vakantieperiode moeten doorwerken, omdat de examens voor middelbare scholieren over drie tijdvakken worden gespreid. Als het inderdaad zover komt, moeten de leraren daarvoor ruimhartig worden gecompenseerd, stelt de Algemene Onderwijsbond (AOb). 'We gaan daar uiteraard bij de minister op aandringen', zegt AOb-bestuurder Henrik de Moel.

De examens worden dit jaar in drie tijdvakken gehouden: een eerste en een tweede tijdvak voor de examens, en een derde voor de herkansingen. Volgend de AOb moeten vooral docenten in regio Noord er rekening mee houden dat het nakijken doorloopt tot in de zomervakantie, omdat die daar dit jaar als eerste begint.

Bijna 4400 nieuwe coronagevallen geregistreerd

Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 4385 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is vergelijkbaar met de cijfers van donderdag en van vorige week.

In de afgelopen zeven dagen kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ruim 24.000 meldingen van positieve tests. Dat komt neer op gemiddeld 3444 per etmaal, maar dat cijfer is ernstig vertekend door de sluiting van de teststraten op zondag. Vanwege het winterweer konden tienduizenden mensen zich die dag niet laten testen. Verreweg de meeste testlocaties zijn inmiddels weer open, maar het is niet bekend hoeveel mensen die op zondag zouden zijn getest, nu alsnog weten of ze het coronavirus onder de leden hebben.

Voor de sluiting van de teststraten kwamen er ook 4000 tot 4500 besmettingen per etmaal aan het licht.

37 miljoen voor examenbegeleiding, extra onvoldoende toegestaan

Minister Arie Slob van Onderwijs maakt 37 miljoen euro vrij voor extra begeleiding van eindexamenscholieren. Dat laat het ministerie vrijdag weten. Ook mogen leerlingen voor één extra vak een onvoldoende halen. De centrale eindexamens gaan dit jaar door. Omdat leerlingen zich door de coronacrisis minder goed hebben kunnen voorbereiden, kunnen scholen met het geld extra begeleiding geven. Ook komt er een onlineplatform met uitleg van examenstof, recente examens en webinars, aldus de minister. Met de vervolgopleiding wordt gekeken wat er eventueel meer nodig is om een leerling een goede start te geven.

Leerlingen mogen daarnaast voor één extra vak een onvoldoende halen, mits het geen kernvak zoals Nederlands, Engels of wiskunde is én de leerling door het wegstrepen van het vak alsnog kan slagen. Ook komen er twee tijdvakken waarin leerlingen de eindexamens kunnen maken. Daardoor kunnen ze toch alle examens maken als ze tijdens het eerste blok ziek zijn of in quarantaine moeten vanwege het coronavirus. Ze mogen er zelf voor kiezen een examen naar het tweede blok te verplaatsen zodat ze meer voorbereidingstijd krijgen.

200 miljoen voor verbeteren welzijn jongeren en kwetsbare groepen

Het kabinet trekt 200 miljoen euro uit om jongeren en kwetsbare groepen door de coronacrisis heen te slepen. Dat zei staatssecretaris Paul Blokhuis (Welzijn) vrijdag na de ministerraad. 'We hebben ook een welzijnscrisis.'

Het geld is bedoeld om jongeren perspectief te bieden en eenzamen ouderen te helpen. Ook komt er geld om mensen van hun 'coronakilo's' af te helpen en voor hulp aan dak- en thuislozen, zei de bewindsman.

Teleurstelling voor Solarteam TU Delft: World Solar Challenge afgelast

De World Solar Challenge, een tweejaarlijkse wedstrijd in Australië voor voertuigen die op zonne-energie rijden, is afgelast. Dat maakte de organisatie vandaag bekend. De World Solar Challenge zou in oktober 2021 van start gaan. Volgens de organisatie is het vanwege wereldwijde reisbeperkingen, gesloten grenzen en extreme planningsuitdagingen dit jaar niet mogelijk om de wedstrijd door te laten gaan.

De afgelasting van de race betekent slecht nieuws voor het Vattenfall Solar Team van de TU Delft. Dat team bestaat uit 17 studenten van de universiteit. Zij zouden dit jaar meedoen met hun nieuwe zonneauto, de Nuna XI. De voorganger van die auto, de Nuna X, vatte in de laatste minuten van de race in 2019 vlam, en werd toen volledig verwoest. Vorige week presenteerde het team nog haar nieuwe leden voor de race van 2021.

Melissa heeft het eerste AstraZeneca-vaccin gekregen

Het eerste AstraZeneca-vaccin is toegediend bij een verpleeghuismedewerker op de vaccinatielocatie van de GGD bij het stadion van ADO Den Haag. Gehandicaptenzorgmedewerker Melissa was de eerste die de prik kreeg. 'Het was eigenlijk niet heel bijzonder. Ik vond het persmoment spannender dan de prik zelf. Ik voel me prima.'

Er was veel pers aanwezig | Foto: Omroep West

Het AstraZeneca-vaccin is het derde vaccin dat in Nederland beschikbaar is. Komende week wordt het vaccin ook toegediend op de andere priklocaties van de GGD in Nederland. Naast zorgmedewerkers worden nu mensen van tussen de 60 en 65 jaar, mensen met het syndroom van Down, mensen met extreem overgewicht en mensen met ademhalingsproblemen van een neurologische aard gevaccineerd.

Van het AstraZeneca-vaccin zijn minder doses geleverd dan eerst verwacht. 'Het klopt dat er minder is geleverd, maar de levering die nog gaat komen is genoeg voor de zorgmedewerkers die nog aan de beurt komen en de 60 tot 64-jarigen', dat zegt Annette de Boer, directeur van GGD Haaglanden, op Radio West. 'Wij willen graag zo snel mogelijk zo veel mogelijk mensen vaccineren, maar we zijn afhankelijk van de leveringen.' Volgens De Boer is het goed gesteld met het aantal vaccinaties die worden toegediend: 'De afspraken die mogelijk zijn worden goed gevuld. Op dit moment worden er veel ouderen geprikt.'

Bijna helft Nederlandse bedrijfsleven kreeg coronasteun

Zo'n 48 procent van alle Nederlandse bedrijven met twee of meer werknemers heeft coronasteun van de overheid ontvangen tijdens de coronacrisis. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). De meeste aanvragen voor financiële steun hadden te maken met een tegemoetkoming in de loonkosten. Uit het onderzoek van CBS blijkt ook dat meer ondernemers gebruik maakten van het eerste steunpakket dan voor het tweede steunpakket. Aan het einde van 2020, rond de start van de harde lockdown, nam het aantal aanvragen weer toe.

'Coronapatiënten LUMC herstellen goed'

De opgenomen coronapatiënten van het LUMC herstellen over het algemeen vrij goed. Dat blijkt uit onderzoek van het Leidse ziekenhuis. Het gaat om patiënten die tijdens de eerste golf in het ziekenhuis lagen. Artsen onderzochten hoe het nu gaat met de longen, maar keken ook naar het hart, ontstekingswaarden en psychische klachten. Op al die fronten ging het bij patiënten zo'n zes weken na het ontslag uit het ziekenhuis vrij goed, vertelt Anna Roukens, internernist-infectioloog bij het LUMC.

Wel hadden oud-patiënten soms nog klachten als vermoeidheid, maar er waren bij het onderzoek geen afwijkingen te zien. Het is nog onduidelijk waar die klachten dan precies vandaan kwamen. Het LUMC houdt de eerste golf-patiënten nog langer in de gaten.

'Tienduizenden Nederlanders zijn aan het revalideren van corona'

Op zijn minst enkele tienduizenden Nederlanders kampen maanden na hun coronabesmetting nog met zware klachten. Uit onderzoek van het AD blijkt dat fysiotherapeuten minstens 28.000 coronagevallen onder behandeling hebben. Huisartsenvereniging NHG schat het aantal revaliderende coronapatiënten tot nu toe op 40.000, en dan moeten de mensen uit de tweede golf grotendeels nog komen.

Het gaat om mensen tussen de 20 en 60 jaar, die de ziekte veelal thuis doormaakten. Een onderbelicht en grotendeels onbegrepen probleem, stellen artsen die zich bezighouden met de nazorg van deze groeiende groep. Vooral voor jonge mensen is de kans dat corona ze op deze manier treft veel groter dan dat ze door het virus in het ziekenhuis belanden.

Zorgverzekeraars Nederland vergoedde tot en met november aan ruim 1100 mensen herstelzorg vanuit het basispakket, en zegt dat het aantal mensen dat daar gebruik van maakt blijft groeien. Hevige moeheid en concentratieproblemen zien artsen vooral bij veel mensen terug.

Groei Nederlandse economie dit jaar laagst in eurozone

De Nederlandse economie zal dit jaar met slechts 1,8 procent groeien. Dat is het laagste groeipercentage dat de Europese Commissie voor de negentien eurolanden in 2021 verwacht. Ook volgend jaar loopt het herstel van Nederland met een verwachte groei van 3 procent achter als de eurozone uit de crisis opkrabbelt.

Een van de redenen voor de lagere groei is dat de economie in Nederland vorig jaar het minst hard gevallen is. olgens de commissie is de Nederlandse economie in 2020 met 4,1 procent gekrompen. In november rekende ze nog op een neergang van 5,3 procent en in juli zelfs op een min van 6,8 procent. De economie in de eurozone is vorig jaar gemiddeld met 6,8 procent gekrompen.

In haar zogeheten winterprognose schrijft de commissie dat ze vanwege de vaccinatieprogramma's tegen corona 'voorzichtig optimistisch' is over de vooruitzichten in Europa. Ze voorspelt dat de eurozone dit jaar met 3,8 procent groeit, evenals volgend jaar.

