Coronavirus: Tienduizenden Nederlanders revalideren van corona, oud-patiënten LUMC doen het goed

'Coronapatiënten LUMC herstellen goed'

De opgenomen coronapatiënten van het LUMC herstellen over het algemeen vrij goed. Dat blijkt uit onderzoek van het Leidse ziekenhuis. Het gaat om patiënten die tijdens de eerste golf in het ziekenhuis lagen. Artsen onderzochten hoe het nu gaat met de longen, maar keken ook naar het hart, ontstekingswaarden en psychische klachten. Op al die fronten ging het bij patiënten zo'n zes weken na het ontslag uit het ziekenhuis vrij goed, vertelt Anna Roukens, internernist-infectioloog bij het LUMC.

Wel hadden oud-patiënten soms nog klachten als vermoeidheid, maar er waren bij het onderzoek geen afwijkingen te zien. Het is nog onduidelijk waar die klachten dan precies vandaan kwamen. Het LUMC houdt de eerste golf-patiënten nog langer in de gaten.

'Tienduizenden Nederlanders zijn aan het revalideren van corona'

Op zijn minst enkele tienduizenden Nederlanders kampen maanden na hun coronabesmetting nog met zware klachten. Uit onderzoek van het AD blijkt dat fysiotherapeuten minstens 28.000 coronagevallen onder behandeling hebben. Huisartsenvereniging NHG schat het aantal revaliderende coronapatiënten tot nu toe op 40.000, en dan moeten de mensen uit de tweede golf grotendeels nog komen.

Het gaat om mensen tussen de 20 en 60 jaar, die de ziekte veelal thuis doormaakten. Een onderbelicht en grotendeels onbegrepen probleem, stellen artsen die zich bezighouden met de nazorg van deze groeiende groep. Vooral voor jonge mensen is de kans dat corona ze op deze manier treft veel groter dan dat ze door het virus in het ziekenhuis belanden.

Zorgverzekeraars Nederland vergoedde tot en met november aan ruim 1100 mensen herstelzorg vanuit het basispakket, en zegt dat het aantal mensen dat daar gebruik van maakt blijft groeien. Hevige moeheid en concentratieproblemen zien artsen vooral bij veel mensen terug.

Groei Nederlandse economie dit jaar laagst in eurozone

De Nederlandse economie zal dit jaar met slechts 1,8 procent groeien. Dat is het laagste groeipercentage dat de Europese Commissie voor de negentien eurolanden in 2021 verwacht. Ook volgend jaar loopt het herstel van Nederland met een verwachte groei van 3 procent achter als de eurozone uit de crisis opkrabbelt.

Een van de redenen voor de lagere groei is dat de economie in Nederland vorig jaar het minst hard gevallen is. olgens de commissie is de Nederlandse economie in 2020 met 4,1 procent gekrompen. In november rekende ze nog op een neergang van 5,3 procent en in juli zelfs op een min van 6,8 procent. De economie in de eurozone is vorig jaar gemiddeld met 6,8 procent gekrompen.

In haar zogeheten winterprognose schrijft de commissie dat ze vanwege de vaccinatieprogramma's tegen corona 'voorzichtig optimistisch' is over de vooruitzichten in Europa. Ze voorspelt dat de eurozone dit jaar met 3,8 procent groeit, evenals volgend jaar.

