Nasser El Khayati keert terug bij ADO Den Haag om club te helpen in moeilijke tijd

Nasser El Khayati keert terug bij ADO Den Haag. De voormalig publiekslieveling komt transfervrij over en gaat de club dit seizoen helpen in de moeilijke situatie waar het zich op dit moment in bevindt. 'Het voelt als thuiskomen. Dit is en blijft mijn club', zegt de middenvelder in een eerste reactie. ADO liet de laatste maanden weten ver te willen gaan voor El Khayati.

El Khayati liet ADO in augustus 2019 achter zich voor een avontuur in het Midden-Oosten bij Qatar SC. Lang duurde dat alleen niet. Vorig jaar oktober werd het contract van de middenvelder verscheurd, maar de afwikkeling daarvan verliep stroef. De transfer van El Khayati naar Qatar SC was een aderlating voor ADO, maar de club hield altijd contact met hem.

'Ik heb de afgelopen periode elke dag keihard getraind. Ik ben volledig fit, maar het is natuurlijk nog wel zaak om zo snel mogelijk weer ritme op te doen', zegt El Khayati. 'De situatie van de club zorgt ervoor dat ik extra gebrand ben om de strijd aan te gaan en alles te geven voor lijfsbehoud.'

Goals en assists

De statistieken die El Khayati bij ADO heeft neergezet, zijn weerzinwekkend goed. In zijn laatste seizoen scoorden alleen Ajax-spelers Dusan Tadic en Hakim Ziyech betere cijfers, als het gaat om doelpunten en assists. In de 2,5 jaar dat de geboren Rotterdammer in het Cars Jeans Stadion speelde, scoorde hij 33 keer en gaf hij 23 assists.

'We hopen dat hij mede het verschil kan maken in onze ploeg, zoals hij dat ook al deed in de periode tussen januari 2017 en augustus 2019', reageert Martin Jol, hoofd technisch hart. 'Hiermee willen we onze fans tevens laten zien dat we er alles aan doen om ADO Den Haag dit seizoen op hoogste niveau te houden.'

LEES OOK: