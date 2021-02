Kattenkenners blij met chipplicht: 'Dit kan een hoop leed besparen'

In zulke gevallen wordt een kat opgevangen bij de dierenambulance. Dat zou niet hoeven als de poes gechipt is en geregistreerd staat, benadrukt Bij de Vaate. Ze is vrijwilliger en bestuurslid bij de dierenambulance in Alphen aan den Rijn. 'Als je kat aangereden wordt of vermist is, dan is het heel erg moeilijk om hem of haar terug te vinden. Met een chip is het allemaal zoveel eenvoudiger en kun je het dier sneller opsporen.'

Het is een probleem dat ook door minister Carola Schouten (ChristenUnie) van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wordt onderkend. Zij heeft een proef aangekondigd waarbij het in twee gemeenten wordt verplicht om katten te chippen en te registreren: Alphen en Amsterdam. Als het experiment succesvol blijkt, zou het zomaar navolging kunnen krijgen in andere delen van het land.

'Het neemt een hoop zorg weg'

Kattenkenners hebben het bericht met gejuich ontvangen. Zo zegt dierenarts Karin Seegers groot voorstander te zijn van een landelijke chipplicht bij poezen, zoals voor honden al het geval is. 'Het neemt een hoop zorg weg', verklaart ze als mede-eigenaar van de Alphense dierenkliniek Rijnoever. 'We krijgen via de dierenambulance regelmatig katten binnen die zorg nodig hebben. Die kan ik wel bieden, maar beperkter doordat ik geen eigenaar heb.'

Een dikke 38.000 katten raken jaarlijks verdwaald en vinden de weg naar huis niet meer terug. Daarvan vangt de Dierenbescherming er meer dan 10.000 op. En ruim driekwart van die opgevangen viervoeters is niet gechipt of onjuist geregistreerd, waardoor slechts een enkele poes terugkeert bij het baasje.

Seegers merkt dat er onder kattenbaasjes heel wisselend over het onderwerp wordt gedacht. 'Gelukkig zijn er veel gemotiveerde eigenaren die hun dier sowieso laten chippen, zonder dat wij dat aanmoedigen. Helaas zijn er ook mensen die de noodzaak er nog niet zo van inzien, omdat hun katten toch alleen maar binnen blijven.'

Van balkon springen of deur uit schieten

Juist voor die 'grote groep' is het volgens haar zo belangrijk om hun poezen van een chip te voorzien. 'Ze kunnen van schrik van het balkon springen, of schieten de deur uit. Juist die dieren zijn het niet gewend om buiten te komen en schrikken enorm van de grote, boze wereld. Ze nemen de benen en weten hun huis niet meer te vinden', schetst Seegers.

Emma van der Wilt weet als geen ander hoe dat is. Zij heeft vier gechipte katten, die 's nachts zelfs mee naar de slaapkamer komen: Bailey, Jody, Saga en Rosie. En ze mogen allemaal de deur niet uit, als het aan haar ligt. 'Dan is het extra belangrijk om ze te laten chippen', vindt Van der Wilt. 'Want op het moment dat ze per ongeluk buiten raken, weten ze de weg terug vaak niet. En door middel van zo'n chip kun je achterhalen van wie de kat is.'

Gemiddeld ongeveer 25 euro per poes

De penningmeester van stichting Kittenplace, die moederpoezen en kittens opvangt in Alphen, zegt het zelf ooit een keer te hebben meegemaakt dat haar kat ontsnapte, omdat de deur niet goed was dichtgetrokken. 'Ik heb haar uiteindelijk wel zelf kunnen vinden. Maar stel dat iemand anders haar had gevonden, dan zou die persoon mij gelijk op de hoogte kunnen brengen.'

Tot nu toe klinkt het volkomen logisch om je katten te laten chippen. Hoe komt het dan dat zoveel mensen het nog niet doen? Eén van de verklaringen daarvoor is dat het kosten met zich meebrengt. Chippen kost gemiddeld ongeveer 25 euro per poes, zo schat Seegers in. En daar komen de registratiekosten van enkele euro's nog bovenop.

'Registreren blijkt altijd een probleem'

Die drempel probeert de stichting Kittenplace te verlagen. Van der Wilt: 'Wij hebben een aantal vrijwilligers die zelf kunnen chippen. En we willen acties gaan houden, zodat mensen hun kat kunnen laten chippen tegen een laag tarief. Wij doen dan ook gelijk de registratie daarvan.' Want met die laatste opmerking is ook meteen een ander pijnpunt aangestipt.

'Registreren blijkt altijd een probleem te zijn', vertelt Marjan bij de Vaate. Met de dierenambulance hield zij overigens in februari vorig jaar een grote chipactie, waarbij tachtig katten een schijfje onder de huid hebben gekregen. 'Wij halen ook heel veel katten op die wel gechipt zijn, maar niet geregistreerd. Een eigenaar is daar verantwoordelijk voor, maar dat gebeurt niet altijd.'

Gemeente moet handhaven, maar hoe?

Een 'stukje basiszorg', noemt dierenarts Karin Seegers het. Wat haar betreft, horen een chip en registratie thuis in het rijtje met voeding, huisvesting, speelgoed en vaccinatie. 'Als een dier niet gechipt is, kunnen de kosten veel groter zijn. Die komen dan bij de dierenambulance, Dierenbescherming of een gemeente terecht. En die kosten lopen enorm op als een kat enkele maanden in een asiel zit. Dat is zonde.'

Probleem opgelost? Nee, nog niet. Want het handhaven van een chipplicht is de taak van een gemeente. 'Hoe ga je dat controleren', vraagt Emma van der Wilt zich af. 'Je kunt niet iedere kat die buiten loopt gaan checken op een chip.' Bij de Vaate: 'Daarbij komen de katten die op een boerderij wonen en helemaal niet gechipt worden. Het wordt nog een hele uitdaging om dat voor elkaar te krijgen.'

'Bespaar niet op de chipkosten'

En ook Seegers heeft daar het antwoord niet op. 'Handhaving wordt lastig. Bij honden is het soms al lastig. Ik zie toch met enige regelmaat nog een hond waarbij de chip ontbreekt of niet werkzaam is. Dus hoe de controle er uiteindelijk uitziet, wordt lastig. Misschien onder anderen via dierenartsen, dat bij ieder bezoek de chip gecontroleerd gaat worden. Maar een heel groot stuk van de verantwoordelijk zal toch bij een eigenaar komen te liggen.'

Hoe dan ook, ze is hoopvol over de proef met verplicht chippen in Alphen en Amsterdam. 'Zodra het landelijk zou kunnen, graag. Veel dierenartsen zullen het daarmee eens zijn', stelt Seegers. 'Ik zou vooral zeggen: laat je kat chippen, het is echt heel belangrijk', roept Bij de Vaate op. Van der Wilt voegt daar tot besluit nog aan toe: 'Schaf je een kat aan, bespaar dan alsjeblieft niet op de chipkosten. Want dat kan een hoop leed besparen.'

