Marcella Mesker blikt vooruit op Australian Open: 'Haase en Rus gaan het lastig krijgen'

'Door de aanwezigheid van toeschouwers zal het meer op een Grand Slam-toernooi lijken dan afgelopen jaar', zegt oud-tennisster Marcella Mesker zaterdag in Radio West Sport wanneer ze vooruitblikt op de Australian Open. Komende maandag start het eerste grote tennistoernooi van dit jaar, waarbij Robin Haase en Arantxa Rus het niet getroffen hebben met hun loting. 'Haase krijgt het niet makkelijk met Filip Krajinovic en ook Roland Garros-winnares Iga Swiatek is een taaie voor Rus.'

Het was een verrassing toen afgelopen vrijdag bekend werd dat Robin Haase in de eerste ronde van de Australian Open is gekoppeld aan de Serviër Filip Krajinovic. Oorspronkelijk zou de Haagse tennisser namelijk helemaal niet meedoen, maar door vele afmeldingen mag hij alsnog op de tennisbaan verschijnen.

Met de als nummer 28 geplaatste Krajinovic wordt het een pittige kluif voor Haase. Toch vermoedt tenniscommentator Marcella Mesker dat er kansen liggen voor de nummer 198 van de wereldranglijst. 'Haase is topfit en heeft zowel een nieuwe fysiotherapeut als conditietrainer. Met zijn ervarenheid moet het mogelijk zijn om van zo'n goede jongen te winnen. De concurrentie is stevig, maar ik zie het als een open wedstrijd.'

Geblesseerde trainingspartner

De afgelopen weken zat de Hagenaar in een 'tennisbubbel', waarbij hij alleen mocht trainen met zijn dubbelpartner Olivir Marach. Maar doordat de Oostenrijker geblesseerd raakte, had Haase opeens niemand meer om mee te trainen, vertelt Mesker. 'Hij oefende met zichzelf door een bal hoog in de lucht te slaan en vervolgens snel naar de andere kant van het net te rennen. De afgelopen dagen heeft hij gelukkig wel iets losser kunnen trainen, maar een ideale voorbereiding is het natuurlijk niet.'

Wie het in Melbourne ook lastig gaat krijgen, is Arantxa Rus. Maandag neemt de vrouw uit Monster het op tegen Iga Swiatek die vorig jaar nog de titel op Roland Garros veroverde. 'De druk ligt bij de Poolse', voorspelt Mesker. 'In oktober verraste ze alles en iedereen door in Parijs met de titel aan de haal te gaan, maar sindsdien heeft ze geen toernooi meer gespeeld.'

Publiek

Vorig jaar wist de Westlandse de pas negentienjarige Iga Swiatek al een keer te verslaan. Of dat nu weer gaat lukken, is volgens Mesker nog maar de vraag. 'Het is altijd moeilijk te voorspellen. De wedstrijd wordt gespeeld in het vierde stadion van Melbourne Park. Ik vermoed dat de aanwezigheid van publiek in het voordeel werkt van de hoger geklasseerden, omdat die de meeste fans hebben. Voor lege tribunes zou het meer weg hebben gehad van een trainingspartijtje.'

De wedstrijd tussen Rus en Swiatek staat al op de openingsdag van de Australian Open gepland. Haase neemt het pas dinsdag op tegen Krajinovic.

