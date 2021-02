Overal sneeuwpret, maar ook problemen door het winterweer

Voorlopig rijden er geen treinen

Bussen van Arriva rijden voorlopig niet, meerdere trams van HTM zijn uitgevallen

Veel slippartijen op de wegen, grote ongelukken blijven uit

Test- en priklocaties van de GGD blijven vandaag dicht

In verband de sneeuwjacht geldt in het hele land code rood

Schaap gered uit weiland

Voorbijgangers hebben zondag een onderkoeld schaap gered in de Roodemolenpolder bij Sassenheim. Het schaap kon niet meer opstaan en eksters pikten het dier al aan. Door de hulpverleners is het schaap achterin de auto gelegd.

Het dier had een bloedend oor, zo vertelt een van de hulpverleners op Facebook.

Foto: Marjolein Sanberg Jochem/Facebook

Sneeuw teistert ov: hele dag geen treinen

Het wegverkeer en openbaar vervoer ondervinden zondag grote hinder door de hevige sneeuwval. Het treinverkeer ligt de hele dag stil, Arriva heeft alle busdiensten geschrapt en HTM rijdt met een aangepaste dienstregeling.

'Op dit moment zijn er te veel storingen om een betrouwbare treindienst te kunnen bieden', laat NS weten. Later op de dag volgt meer informatie over het treinverkeer op maandag.

ANBO: senioren durven nu niet naar centrale priklocatie

Ouderenbond ANBO is bang dat senioren zich door het slechte weer niet laten vaccineren bij een van de centrale priklocaties en dat zij liever wachten tot ze naar de huisarts kunnen. Maar dat gaat nog tot zeker in maart duren, terwijl volgens de bond 'voor deze doelgroep iedere dag telt'.

Zondag zijn wegens het weeralarm alle GGD-priklocaties dicht. Maar komende week wordt het ook slecht weer. De ANBO krijgt er veel telefoontjes over van mensen op hoge leeftijd.

De ANBO vindt dat het vaccin nog deze maand 'via creatieve manieren' naar de senioren toegebracht moet worden. 'Bijvoorbeeld door vanuit de centrale GGD-locaties met bussen naar locaties te gaan als wooncomplexen en supermarkten in de wijk. Of de huisartsen de vaccins te laten ophalen bij die centrale locaties voor hun eigen patiënten op hoge leeftijd.'

Timelapse: Zo veranderde Zwammerdam in winterwonderland

Het sneeuwt al sinds zaterdagavond onafgebroken in de regio. Mediapartner Studio Alphen maakte een timelapse in Zwammerdam. Hier kun je zien hoe de straten in de loop van de nacht helemaal ondergesneeuwd raakten.

Maaltijdbezorgers gaan zondag weg niet op

Maaltijdbezorgers Deliveroo en Uber Eats bezorgen zondag geen eten. Thuisbezorgd.nl schrapt alle middagbezorgdiensten in de grote steden tot in ieder geval 17.00 uur. Rond dat tijdstip neemt het bedrijf een beslissing over de bezorging in de avond.

'Het is een lastige afweging want restaurants hebben bezorging nodig om aan omzet te komen, maar veiligheid staat voorop', zegt de woordvoerder van Thuisbezorgd. Het stilleggen van de eigen bezorgdienst kan tot een beperkter aanbod in de app of op de site leiden in bepaalde steden.

Thuisbezorgd.nl bekijkt rond 17.00 uur opnieuw de situatie. 'We kijken dan of het er voor vanavond beter uitziet of dat we ook maatregelen moeten nemen voor de avond.' De ongeveer 1500 koeriers die niet bezorgen zijn in loondienst en worden wel doorbetaald.

Geen problemen op Rotterdam The Hague Airport

Rotterdam The Hague Airport heeft weinig problemen van het winterweer. De luchthaven verwacht zondag geen passagiers- of vrachtvluchten, maar is toch open. Zo is het vliegveld de uitwijklocatie voor Schiphol als vliegtuigen daar niet kunnen landen. De luchthaven is dan ook druk bezig om de landingsbaan steeds sneeuwvrij te houden.

Tram HTM ontspoord

Het openbaar vervoer wordt geplaagd door het winterweer. De treinen staan al de hele dag stil, en ook de trams in Den Haag hebben veel last van de sneeuw. Zo liep tram 16 bij de Bosbrug uit de rails. Reizigers op het traject moeten, net als op alle andere tramlijnen, rekening houden met vertraging.

Wegenwacht al enkele honderden keren te hulp geschoten

De Wegenwacht is sinds middernacht al enkele honderden keren te hulp geschoten. Het gaat volgens een woordvoerder van de ANWB vooral om kapotte accu's, maar ook vastgevroren spiegels (die inklapbaar zijn maar niet meer uitklappen).

De verkeersdienst verwacht dat het zondagmiddag nog drukker wordt, maar de ANWB blijft oproepen om niet de weg op te gaan. Volgens de organisatie is het door de gladheid en sneeuwval te gevaarlijk. 'Het is niet verstandig om te gaan rijden', zegt een woordvoerder.

De ANWB verwacht dat het maandag helemaal een topdrukte wordt. 'Dan zullen er veel mensen zijn die naar hun werk moeten en toch de weg opgaan.' De ANWB heeft voor maandag een kwart meer wegenwachters dan normaal ingezet.

Langlaufen in Leiden

Nu wintersport er dit jaar waarschijnlijk niet inzit, hebben ze in Leiden van de gelegenheid gebruikgemaakt om de ski's toch nog te gebruiken. In het begin van de middag werden de eerste langlaufers in de stad gesignaleerd.

Sneeuwvrij voor Goudse scholieren

Leerlingen van het Driestar College in Gouda kunnen ook morgen nog uitgebreid genieten van het winterweer. De middelbare school heeft namelijk besloten om alle leerlingen een dag vrij te geven. 'Dat hebben jullie en alle collega's na deze weken van online lessen verdiend', geeft de schoolleiding als reden voor de extra vrije dag.

Treinverkeer ligt langer stil

Het treinverkeer in Nederland ligt nog voor onbepaalde tijd stil. 'Sneeuw, wind en ijzel veroorzaken nog steeds veel storingen aan het spoor. Hierdoor kunnen we op dit moment nog geen treinen laten rijden', zo laat de NS weten. In eerste instantie hoopte de vervoersmaatschappij dat het treinverkeer om 12.00 uur hervat zou kunnen worden.

De NS kan nog niet aangeven wanneer het spoor weer beschikbaar is. 'De aanhoudende sneeuw en wind blijven hinder veroorzaken. We verwachten in de loop van de middag daar meer informatie over te kunnen geven.'

Driften in de sneeuw

Het kan op de weg behoorlijk glad zijn, maar sommige mensen vinden dat 'geweldig'. 'Lekker in de sneeuw spelen met de auto, dat is wel leuk. Op een parkeerplaats lekker rondjes karren.'

Auto vast op Zuiderstrand

Op het Zuiderstrand op Scheveningen zat zondagmorgen een auto vast in de sneeuw. Met behulp van een andere auto en enkele omstanders kon de auto uit de sneeuw worden getrokken.

Foto: Kees Kooyman

Slagboom op auto

Ook bij Omroep West merken we de hevige sneeuwval. Zo kwam een van onze verslaggevers bij het verlaten van het parkeerterrein vast te zitten in de sneeuw. De automatische slagboom had dit echter niet in de gaten en belandde op de achterkant van de auto.

De auto van Omroep West in de sneeuw | Foto: Omroep West

Wakker worden in een witte wereld

Hier worden we vrolijk van... Toen iedereen zondagochtend wakker werd, was het wit buiten. En dat ziet er toch altijd mooi uit.

Automobilist Alphen beboet voor niet sneeuwvrij maken van auto

Een automobilist uit Alphen aan den Rijn zal geen goede herinneringen overhouden aan de sneeuwval van afgelopen nacht. De bestuurder had voordat hij op pad ging slechts een klein gedeelte van de voorruit sneeuwvrij gemaakt. Surveillerende agenten hebben hiervoor direct een boete uitgeschreven van 259 euro.

De agenten willen met de boete laten zien wat niet mag. De Alphense politie legt uit dat de voorruit en de twee voorste zijruiten helemaal sneeuwvrij gemaakt moeten worden voor je de weg op gaat.

Tot 12.00 uur geen treinen

Tot 12.00 uur rijden er geen treinen, meldt de NS. Dit komt door het toenemende aantal storingen op het spoor, vooral bij de wissels.

'We vinden het buitengewoon vervelend voor u. Het is nog niet duidelijk wanneer we het treinverkeer kunnen hervatten, maar we werken er keihard aan om dit zo snel mogelijk op te starten', meldt de NS op haar site.

De dienstregeling was vanwege het strenge winterweer al aangepast.

Ook rijden er voorlopig geen bussen van Arriva, meldt de busmaatschappij.

Bij HTM zijn verschillende trams uitgevallen door de sneeuwval. Tram 1 staat gestremd in Scheveningen en tussen Laan van NOI en Zoetermeer zijn verschillende wissels vastgelopen. Hier hebben tram 3 en 4 last van. HTM adviseert reizigers de actuele reisinformatie in de gaten te houden.

Regio ontwaakt in witte wereld

Straten, bomen, auto's. Alles is bedekt met een laag sneeuw. De regio ontwaakt zondagochtend in een witte wereld.

Grote ongelukken blijven uit, wel veel slippartijen

Grote ongelukken blijven vooralsnog uit, meldt Rijkswaterstaat. Wel krijgt de dienst veel meldingen van auto's die zijn geslipt en tegen de vangrail zijn geraakt.

Volgens Rijkswaterstaat zijn door de gladheid al zo'n 85 auto's van de wegen gegleden. De ongelukken leidden vooral tot blikschade. Files staan nergens, want het is heel rustig op de wegen. 'We blijven met man en macht vegen en strooien om de wegen begaanbaar te maken en te houden', meldt de wegbeheerder. Die raadt automobilisten af de weg op te gaan.

Op de Neherkade in Den Haag gleed in de nacht van zaterdag op zondag een auto in het water.

Auto in het water op de Neherkade in Den Haag | Foto: Regio15

15 miljoen kilo zout

Vanaf zaterdag 19.00 uur heeft Rijkswaterstaat al 15.389.527 kilo zout uitgestrooid over de wegen. In totaal reden de strooiwagens sinds zaterdagavond bijna 140.000 kilometer. Dat blijkt uit de update van Rijkswaterstaat rond 08.00 uur.

Test- en priklocaties GGD vandaag dicht

Alle coronatest- en vaccinatielocaties in het gebied van GGD Haaglanden en GGD Hollands Midden zijn zondag dicht vanwege de door het KNMI afgekondigde code rood. Ook alle afspraken bij mensen thuis worden geannuleerd.

Dat betekent dat in onze regio zondag de gehele dag geen enkele coronatest zal worden afgenomen of vaccinatie wordt toegediend. Onduidelijk is nog wanneer de locaties weer opengaan. Heb jij een test- of vaccinatieafspraak staan? Lees dan hier wat je doen moet.

Code rood in verband met sneeuwjacht

Het KNMI heeft voor zondag voor het hele land code rood uitgeroepen. Dit in verband met slecht zicht, snijdende kou en de kans op vorming van 'verkeersbelemmerende' sneeuwduinen.

'Door de stevige oostenwind is er sprake van een sneeuwjacht', zegt het weerinstituut. 'Hierdoor kunnen er sneeuwduinen ontstaan die voor het verkeer gevaarlijke situaties opleveren. Bovendien is het zicht in de sneeuw slecht, mogelijk minder dan 500 meter en is het voor het gevoel snijdend koud.' Rijkswaterstaat roept weggebruikers daarom op om niet de weg op te gaan.

Weersverwachting: 5 tot 10 centimeter sneeuw

Zo'n vijf centimeter sneeuw op zondag, lokaal misschien wel richting de tien. En een gevoelstemperatuur van -15 graden. Onze regio zet zich schrap voor uitzonderlijk winters weer. 'Dit gaat heel bijzonder worden', vertelt Wouter van Bernebeek van Weerplaza.

Naast de vele sneeuwval wordt het ook een hele koude dag. Van Bernebeek zegt dat het midden op de dag -5 zal zijn. 'Maar met windkracht 6 tot 8 uit het oosten heb je het dan over een gevoelstemperatuur van -15 tot -17 graden.' Mogelijk voelt het maandag of dinsdag zelfs nog kouder aan.