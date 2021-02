ZZ Leiden wint topper van Den Helder, The Hague Royals boekt eerste overwinning

Op voorhand was al duidelijk dat de wedstrijd tussen ZZ Leiden en Den Helder Suns een kraker van jewelste zou zijn. Beide ploegen verspeelden nog geen punten en ook in deze onderlinge confrontatie ging het lange tijd gelijk op. Na het eerste kwart gingen de Noord-Hollanders met een minimaal verschil (24-23) aan de leiding en nog voor rust wisten ze dit uit te breiden naar 53-46.

Pas na de pauze lukte het de formatie van Geert Hammink om de Helderaren af te stoppen. Na een ijzersterk vierde kwart, dat met 13-26 door Leiden werd gewonnen, stond een 85-93 eindstand in het voordeel van de Leidenaren op het scorebord.

Eerste zege voor The Hague Royals

The Hague Royals kreeg in eigen huis Almere Soilers op bezoek. De Hagenezen wisten in het eerste kwart al een klein gaatje van 25-19 te slaan. In het resterende deel van de wedstrijd lukte het de bezoekers niet meer om de achterstand om te buigen, waardoor The Hague Royals met de 85-78 overwinning aan de haal ging.

Door deze vijfde overwinning op rij blijft ZZ Leiden aan kop in de Dutch Basketball League. The Hague Royals is terug te vinden op de tiende plaats. Aanstaande woensdag staat de derby tussen de Sleutel- en Hofstad op het programma.

