Raymond van Barneveld maakt rentree: 'Hij moet die tourkaart veroveren'

Van Barneveld moet twee kwalificatierondes overleven. Maandag begint de 53-jarige Hagenaar aan zijn comeback in de dartswereld en gaat hij op jacht naar zijn tourkaart. Nadat Van Barneveld in september vorig jaar aankondigde terug te willen keren als professioneel darter, moet hij onderaan de piramide beginnen. Te beginnen op de Qualifying School waar hij bij de beste negen darters moet eindigen om toegang te krijgen tot alle toernooien van dartbond PDC.

'Hij moet twee rondes overleven', legt dartscommentator Jacques Nieuwlaat uit. 'In de eerste kwalificatieronde neemt 'Barney' het op tegen een grote groep darters waar hij waarschijnlijk eenvoudig doorstroomt. Pas in de tweede fase wordt het lastiger. Daar treedt hij aan tegen veel semi-professionals. Dat zijn de iets betere spelers.'

Een nieuwe ervaring

Aan de tweede ronde nemen in totaal 128 spelers deel. Het is aan Van Barneveld, die in november nog een eigen winkel opende, de taak om bij de beste negen te eindigen en zo zijn tourkaart te veroveren. 'Het is een totaal nieuwe ervaring voor hem', voorspelt Nieuwlaat. 'In de tweede ronde moet hij die tourkaart gewoon zo snel mogelijk veilig spelen, zodat hij de rest van de dagen rustig kan uitspelen. Hij zit goed in zijn vel dus heb ik er het volste vertrouwen in.'

Dirk van Duijvenbode is de nieuwe dartssensatie I Foto: PDC

Wie vorig jaar ook zijn tourkaart nog moest veroveren, was Dirk van Duijvenbode. De man uit 's-Gravenzande is afgelopen jaar getransformeerd tot de nieuwe held bij het grote publiek en is bekend en geliefd geworden bij bijna iedereen in de dartswereld. 'Het is nu aan hem om de volgende stap te zetten', vindt Nieuwlaat. 'Dit jaar zijn er negen Majors. Als het hem lukt om op drie van die toernooien de kwartfinale te halen, gaat hij vrij snel richting de top zestien van de wereld.'

'Straks mag hij meedoen aan de grote televisietoernooien'

Op dit moment staat Auberginius, zoals zijn bijnaam sinds het WK officieel luidt, nog op plek 32, maar daar kan snel verandering in komen. 'Het kan hard gaan. Als hij die top zestien haalt, mag hij meedoen aan bijna alle grote televisietoernooien. Dat is voor veel darters het doel. Als je bedenkt dat hij een jaar geleden nog zijn tourkaart moest verdienen, is dat onvoorstelbaar.'

Ook Jeffrey de Zwaan, nummer 22 op de wereldranglijst, moet weer gaan bewijzen dat hij bij de beste darters van de wereld hoort. Vorige week werd de Rijswijker nog uitgeschakeld in eerste ronde van darttoernooi The Masters door de Noord-Ier Daryl Gurney.

In het koppie

'Hij moet zijn zelfvertrouwen terugwinnen', legt Nieuwlaat uit. 'Hij heeft zich laten opereren aan zijn arm en dan ga je daar toch aan twijfelen. Hij heeft een paar slechte resultaten geboekt. Dat gaat in je hoofd zitten.'

'Het komt wel weer goed met Jeffrey de Zwaan', vermoedt Jacques Nieuwlaat I Foto: Orange Pictures

Nieuwlaat vermoedt dat het vanzelf wel weer goed komt met De Zwaan. 'Wanneer hij weer een lekker toernooi speelt, is het een kwestie van tijd. Het talent is er, alleen maken de gedachten in zijn koppie het soms lastig.'

